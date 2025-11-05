По их мнению, партнер должен быть зрелым, состоятельным и не увлекаться эзотерикой

05 ноября 2025, 14:50, ИА Амител

Женщины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Согласно данным, представленным аналитиками KION и Twinby Telegram-каналу "Осторожно, новости", женская аудитория чаще всего отдает предпочтение "образованным и интеллектуальным партнерам", в то время как мужчины полагают, что женщины ищут "уверенного в себе и сильного" спутника жизни. Более половины (52%) участников опроса уверены, что их представление об идеальном мужчине достижимо в реальной жизни. Символом мужественности, по результатам исследования, стал Джеймс Бонд, за ним следуют мистер Дарси из "Гордости и предубеждения", а замыкает тройку лидеров Кристиан Грей из серии фильмов "Пятьдесят оттенков серого".

Приблизительно половина опрошенных указала на "зрелость как ключ к идеалу", отдавая предпочтение партнерам старшего возраста. Однако в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) чаще выбирают ровесников.

Более половины женщин считают, что доход мужчины должен варьироваться в пределах 100–300 тысяч рублей. Кроме того, девушек привлекают спортивные мужчины, которые выше их ростом, но "без чрезмерности". Респонденты также акцентируют внимание на важности ухоженного внешнего вида – женщины, как правило, обращают внимание на взгляд, а мужчины – на стиль одежды.