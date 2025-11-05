Женщины в России считают идеальным мужчиной "зрелого Джеймса Бонда"
По их мнению, партнер должен быть зрелым, состоятельным и не увлекаться эзотерикой
05 ноября 2025, 14:50, ИА Амител
Согласно данным, представленным аналитиками KION и Twinby Telegram-каналу "Осторожно, новости", женская аудитория чаще всего отдает предпочтение "образованным и интеллектуальным партнерам", в то время как мужчины полагают, что женщины ищут "уверенного в себе и сильного" спутника жизни. Более половины (52%) участников опроса уверены, что их представление об идеальном мужчине достижимо в реальной жизни. Символом мужественности, по результатам исследования, стал Джеймс Бонд, за ним следуют мистер Дарси из "Гордости и предубеждения", а замыкает тройку лидеров Кристиан Грей из серии фильмов "Пятьдесят оттенков серого".
Приблизительно половина опрошенных указала на "зрелость как ключ к идеалу", отдавая предпочтение партнерам старшего возраста. Однако в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) чаще выбирают ровесников.
Более половины женщин считают, что доход мужчины должен варьироваться в пределах 100–300 тысяч рублей. Кроме того, девушек привлекают спортивные мужчины, которые выше их ростом, но "без чрезмерности". Респонденты также акцентируют внимание на важности ухоженного внешнего вида – женщины, как правило, обращают внимание на взгляд, а мужчины – на стиль одежды.
14:57:50 05-11-2025
Всё про меня, только ещё тиран и деспот.
15:40:38 05-11-2025
- "Более половины женщин считают, что доход мужчины должен варьироваться в пределах 100–300 тысяч рублей" ----------------------Элита, чтобы подпасть под эти параметры, отправляется на СВО.
18:36:54 05-11-2025
Гость (15:40:38 05-11-2025) - "Более половины женщин считают, что доход мужчины должен в... Не дописали... находиться далеко, а хотя-бы 200 ей на карту ей же детей от бывших мужей содержать надо)))