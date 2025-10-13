Жильцы многоэтажки в Кемерове запенили дверь нежилой квартиры из-за расползшихся тараканов

Помещение давно пустует, а насекомые активно расселяются по соседним квартирам

13 октября 2025, 13:45, ИА Амител

Квартира, из которой выбегают тараканы / Фото: Mash Siberia

В Кемерове жители многоэтажного дома на улице Космической, 18, самостоятельно запенили дверь в заброшенную квартиру, чтобы предотвратить распространение тараканов. По словам жильцов, помещение давно пустует, а насекомые активно расселяются по соседним квартирам. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Местные утверждают, что полиция не предпринимает никаких действий, а управляющая компания отказывается предоставить информацию о собственнике жилья. Владельца помещения никто не разыскивает, и ситуация постепенно выходит из-под контроля.

По словам жильцов, единственным способом защитить свои квартиры от нашествия вредителей стало физическое закрытие входа – теперь дверь в бесхозное жилье запенена, а соседи надеются, что это временно остановит расползание тараканов по дому.