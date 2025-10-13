Жильцы многоэтажки в Кемерове запенили дверь нежилой квартиры из-за расползшихся тараканов
Помещение давно пустует, а насекомые активно расселяются по соседним квартирам
13 октября 2025, 13:45, ИА Амител
В Кемерове жители многоэтажного дома на улице Космической, 18, самостоятельно запенили дверь в заброшенную квартиру, чтобы предотвратить распространение тараканов. По словам жильцов, помещение давно пустует, а насекомые активно расселяются по соседним квартирам. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Местные утверждают, что полиция не предпринимает никаких действий, а управляющая компания отказывается предоставить информацию о собственнике жилья. Владельца помещения никто не разыскивает, и ситуация постепенно выходит из-под контроля.
По словам жильцов, единственным способом защитить свои квартиры от нашествия вредителей стало физическое закрытие входа – теперь дверь в бесхозное жилье запенена, а соседи надеются, что это временно остановит расползание тараканов по дому.
13:52:23 13-10-2025
а управляющая компания отказывается предоставить информацию о собственнике жилья/// В Росреестре нельзя взять информацию за 400 руб?
14:09:09 13-10-2025
Гость (13:52:23 13-10-2025) а управляющая компания отказывается предоставить информацию ... Раньше можно было. Сейчас нельзя. Всем подряд не дают
14:01:03 13-10-2025
какая глупость....насекомые не слоны. они могут проникнуть через вентиляционную шахту, через межпанельные щели , розетки, стояки...
14:16:37 13-10-2025
Гость (14:01:03 13-10-2025) какая глупость....насекомые не слоны. они могут проникнуть ... может там насекомые как слоны
14:07:04 13-10-2025
За это время хулиганы вполне могли незаметно выломать замок и разбросать тараканью отраву в самой квартире. На то они и хулиганы. К тому же кто будет заделывать вентиляцию, чтобы через неё живность не лезла?
14:32:05 13-10-2025
Гость (14:07:04 13-10-2025) За это время хулиганы вполне могли незаметно выломать замок ... а это уже статья, незаконное проникновение в частную собственность.
тут за пену уже привлечь можно всех соседей.
14:49:29 13-10-2025
Бифф (14:32:05 13-10-2025) а это уже статья, незаконное проникновение в частную собстве... Статья есть - а преступников нет. Не нашли. И кто дверь пенил - тоже никто не видел. Ай яй яй. Замучаются по судам бегать пыль глотать.
14:09:54 13-10-2025
У жильцов явно отсутствует здравый смысл, на месте собственника можно подать в суд на жильцов за порчу имущества, тараканы не живут там где не живут люди им нужна вода, они могут только переходить через эту квартиру.
15:33:17 13-10-2025
Если квартира давно пустует, что там едят и пьют насекомые?
15:58:19 13-10-2025
Гость (15:33:17 13-10-2025) Если квартира давно пустует, что там едят и пьют насекомые?... Ничем не питаются - они от туда свалили давно.думаю это кто то из других соседей прикрывается...
12:39:24 14-10-2025
100 проц. тараканы расползаются из квартиры как раз тех, кто пенил дверь!!!
13:42:35 15-10-2025
Американский шприц от тараканов стоит дешевле чем пена и гарантия на 3 года. Что то тут не чисто с соседями .