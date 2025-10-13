НОВОСТИОбщество

Жильцы многоэтажки в Кемерове запенили дверь нежилой квартиры из-за расползшихся тараканов

Помещение давно пустует, а насекомые активно расселяются по соседним квартирам

13 октября 2025, 13:45, ИА Амител

Квартира, из которой выбегают тараканы / Фото: Mash Siberia
В Кемерове жители многоэтажного дома на улице Космической, 18, самостоятельно запенили дверь в заброшенную квартиру, чтобы предотвратить распространение тараканов. По словам жильцов, помещение давно пустует, а насекомые активно расселяются по соседним квартирам. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Местные утверждают, что полиция не предпринимает никаких действий, а управляющая компания отказывается предоставить информацию о собственнике жилья. Владельца помещения никто не разыскивает, и ситуация постепенно выходит из-под контроля.

По словам жильцов, единственным способом защитить свои квартиры от нашествия вредителей стало физическое закрытие входа – теперь дверь в бесхозное жилье запенена, а соседи надеются, что это временно остановит расползание тараканов по дому.

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

13:52:23 13-10-2025

а управляющая компания отказывается предоставить информацию о собственнике жилья/// В Росреестре нельзя взять информацию за 400 руб?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:09 13-10-2025

Гость (13:52:23 13-10-2025) а управляющая компания отказывается предоставить информацию ... Раньше можно было. Сейчас нельзя. Всем подряд не дают

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:03 13-10-2025

какая глупость....насекомые не слоны. они могут проникнуть через вентиляционную шахту, через межпанельные щели , розетки, стояки...

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:37 13-10-2025

Гость (14:01:03 13-10-2025) какая глупость....насекомые не слоны. они могут проникнуть ... может там насекомые как слоны

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:04 13-10-2025

За это время хулиганы вполне могли незаметно выломать замок и разбросать тараканью отраву в самой квартире. На то они и хулиганы. К тому же кто будет заделывать вентиляцию, чтобы через неё живность не лезла?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бифф

14:32:05 13-10-2025

Гость (14:07:04 13-10-2025) За это время хулиганы вполне могли незаметно выломать замок ... а это уже статья, незаконное проникновение в частную собственность.
тут за пену уже привлечь можно всех соседей.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:29 13-10-2025

Бифф (14:32:05 13-10-2025) а это уже статья, незаконное проникновение в частную собстве... Статья есть - а преступников нет. Не нашли. И кто дверь пенил - тоже никто не видел. Ай яй яй. Замучаются по судам бегать пыль глотать.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:54 13-10-2025

У жильцов явно отсутствует здравый смысл, на месте собственника можно подать в суд на жильцов за порчу имущества, тараканы не живут там где не живут люди им нужна вода, они могут только переходить через эту квартиру.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:17 13-10-2025

Если квартира давно пустует, что там едят и пьют насекомые?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:58:19 13-10-2025

Гость (15:33:17 13-10-2025) Если квартира давно пустует, что там едят и пьют насекомые?... Ничем не питаются - они от туда свалили давно.думаю это кто то из других соседей прикрывается...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:24 14-10-2025

100 проц. тараканы расползаются из квартиры как раз тех, кто пенил дверь!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Джон

13:42:35 15-10-2025

Американский шприц от тараканов стоит дешевле чем пена и гарантия на 3 года. Что то тут не чисто с соседями .

  0 Нравится
Ответить
