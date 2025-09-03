Житель Алтая лишился крупной суммы денег, поверив незнакомому голосу

Аферисты убедили мужчину срочно перевести все сбережения на "безопасный счет"

03 сентября 2025, 12:20, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники похитили 140 тысяч рублей у 35-летнего жителя Заринска, разыграв стандартную ситуацию с продлением сим-карты, сообщает региональное МВД.

«Поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником одной из компаний сотовой связи. Сказал, что заканчивается действие договора сим-карты и его необходимо продлить, для чего нужно продиктовать код», – рассказали в ведомстве.

После этого позвонила неизвестная девушка и сообщила, что профиль мужчины на "Госуслугах" взломали мошенники.

Далее позвонил якобы сотрудник Центробанка и заявил, что аферисты пытаются оформить на мужчину кредиты в различных банках. В итоге убедил срочно перевести все сбережения на "безопасный счет".

Правоохранители в очередной раз предупреждают, что "безопасный счет" – это самый распространенный вид мошенничества.