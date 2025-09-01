Житель Алтая подкинул односельчанину наркотики в отместку за сестру

В пакете находилась марихуана весом 90 граммов

01 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

В дежурную часть отдела полиции по Бийскому району поступило сообщение от жителя поселка Усть-Катунь. Мужчина рассказал, что в надворных постройках у 26-летнего односельчанина хранятся наркотики растительного происхождения. Сотрудники уголовного розыска отработали сигнал и действительно нашли в бане у молодого человека пакет с запрещенным веществом. Изъятое полицейские направили на исследование.

В Алтайском крае 42-летний житель поселка Усть-Катунь решил подставить 26-летнего односельчанина и подкинул ему наркотики, сообщает региональное МВД.

«Поступило сообщение, что в надворных постройках хранятся наркотики растительного происхождения. Сотрудники уголовного розыска отработали сигнал и нашли в бане у молодого человека пакет с запрещенным веществом», – рассказали в ведомстве.

Согласно заключению экспертов, в пакете находилась марихуана весом 90 граммов. Владелец участка наотрез отказался признавать свою вину.

Оперативники выяснили, что наркотики ему действительно подкинули. Причем сделал это человек, который звонил в полицию.

«Таким образом хотел отомстить за свою сестру, которая имела неприязненные отношения с парнем», – отметили в МВД.

