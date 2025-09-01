Житель Алтая подкинул односельчанину наркотики в отместку за сестру
В пакете находилась марихуана весом 90 граммов
В дежурную часть отдела полиции по Бийскому району поступило сообщение от жителя поселка Усть-Катунь. Мужчина рассказал, что в надворных постройках у 26-летнего односельчанина хранятся наркотики растительного происхождения. Сотрудники уголовного розыска отработали сигнал и действительно нашли в бане у молодого человека пакет с запрещенным веществом. Изъятое полицейские направили на исследование.
Согласно заключению экспертов, в пакете находилась марихуана весом 90 граммов. Владелец участка наотрез отказался признавать свою вину.
Оперативники выяснили, что наркотики ему действительно подкинули. Причем сделал это человек, который звонил в полицию.
«Таким образом хотел отомстить за свою сестру, которая имела неприязненные отношения с парнем», – отметили в МВД.
