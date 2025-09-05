Житель Алтая решил стать инвестором и перевел мошенникам деньги друга

Мужчина в интернете наткнулся на рекламу с гарантированными огромными доходами

05 сентября 2025, 11:15, ИА Амител

Мужчина с телефоном / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае 61-летний житель Косихинского района захотел заняться инвестированием, но стал жертвой мошенников, сообщает региональное МВД.

Мужчина в интернете наткнулся на рекламу инвестиций, перешел по ссылке и заполнил анкету, где указал свои личные данные. Через несколько дней ему позвонила неизвестная девушка и предложила зарабатывать на бирже.

«В результате перевел не только личные денежные средства, но и средства своего знакомого в размере 350 000 рублей», – рассказали в ведомстве.

Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям края с напоминанием: настоящий брокер никогда не будет обещать вам огромные доходы.

Ранее в Республике Алтай 79-летняя женщина "соблазнилась" на инвестиции и лишилась 990 тысяч рублей.