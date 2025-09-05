Житель Алтая решил стать инвестором и перевел мошенникам деньги друга
Мужчина в интернете наткнулся на рекламу с гарантированными огромными доходами
05 сентября 2025, 11:15, ИА Амител
В Алтайском крае 61-летний житель Косихинского района захотел заняться инвестированием, но стал жертвой мошенников, сообщает региональное МВД.
Мужчина в интернете наткнулся на рекламу инвестиций, перешел по ссылке и заполнил анкету, где указал свои личные данные. Через несколько дней ему позвонила неизвестная девушка и предложила зарабатывать на бирже.
«В результате перевел не только личные денежные средства, но и средства своего знакомого в размере 350 000 рублей», – рассказали в ведомстве.
Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям края с напоминанием: настоящий брокер никогда не будет обещать вам огромные доходы.
Ранее в Республике Алтай 79-летняя женщина "соблазнилась" на инвестиции и лишилась 990 тысяч рублей.
11:27:16 05-09-2025
Он не халявщик, он партнёр.
11:55:08 05-09-2025
Гость (11:27:16 05-09-2025) Он не халявщик, он партнёр. ... Ну допустим провернул он аферу на деньги друга и заработал деньги, что думаете он с другом поделил бы выигрыш? так себе партнер)
11:33:50 05-09-2025
Тайным инвестором?
11:35:58 05-09-2025
Что не так? Он же инвистировал. Только вопрос, кому?)