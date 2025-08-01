НОВОСТИПроисшествия

Мошенница предложила жителю Алтая заняться интересным делом и разбогатела на 550 тысяч

Незнакомка представилась менеджером инвестиционной компании

01 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 54-летнего жителя Алейска под предлогом инвестирования, сообщает региональное МВД.

«Поступил звонок с незнакомого номера. Звонившая представилась менеджером инвестиционной компании и убедила потерпевшего в том, что заработок на криптовалютной бирже является прибыльным делом и предложила начать зарабатывать», - рассказали в ведомстве.

Мужчину заинтересовало предложение о пассивном доходе. Незнакомка дала ему номер еще одного менеджера, с которым "начинающий инвестор" связался самостоятельно.

Злоумышленник отправил ссылку, пройдя по которой мужчина установил приложение. После этого создал личный кабинет и открыл брокерский счет, на который якобы должны были поступать заработанные деньги.

«Мужчину связали с биржевым аналитиком. В последующем, их общение продолжалось на протяжении всего времени, так как он был его координатором. Он подсказывал, когда выгоднее делать ставки и куда переводить деньги для участия в сделках», - уточнили в МВД.

В итоге за несколько месяцев мужчина перевел мошенникам 550 тысяч рублей.

Ранее пенсионерка из Бийска потеряла больше 1 млн рублей, вложившись в добычу золота.

Алейск Мошенники

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

14:10:29 01-08-2025

"начинающий инвестор" связался самостоятельно.
Дальше можно было не писать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:40 01-08-2025

подобьем итоги: минус 500 тыщ но есть 2 сотовыых номера то есть реально незнакомку отыскать
а потом раз 80 закопать: тюкнул закопал потом откопал тюкнул закопал потом откопал тюкнул закопал итд

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:55 01-08-2025

Я как любитель интересного дела возмущен обманом

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров