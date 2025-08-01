Мошенница предложила жителю Алтая заняться интересным делом и разбогатела на 550 тысяч
Незнакомка представилась менеджером инвестиционной компании
01 августа 2025, 14:00, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 54-летнего жителя Алейска под предлогом инвестирования, сообщает региональное МВД.
«Поступил звонок с незнакомого номера. Звонившая представилась менеджером инвестиционной компании и убедила потерпевшего в том, что заработок на криптовалютной бирже является прибыльным делом и предложила начать зарабатывать», - рассказали в ведомстве.
Мужчину заинтересовало предложение о пассивном доходе. Незнакомка дала ему номер еще одного менеджера, с которым "начинающий инвестор" связался самостоятельно.
Злоумышленник отправил ссылку, пройдя по которой мужчина установил приложение. После этого создал личный кабинет и открыл брокерский счет, на который якобы должны были поступать заработанные деньги.
«Мужчину связали с биржевым аналитиком. В последующем, их общение продолжалось на протяжении всего времени, так как он был его координатором. Он подсказывал, когда выгоднее делать ставки и куда переводить деньги для участия в сделках», - уточнили в МВД.
В итоге за несколько месяцев мужчина перевел мошенникам 550 тысяч рублей.
Ранее пенсионерка из Бийска потеряла больше 1 млн рублей, вложившись в добычу золота.
14:10:29 01-08-2025
"начинающий инвестор" связался самостоятельно.
Дальше можно было не писать.
14:12:40 01-08-2025
подобьем итоги: минус 500 тыщ но есть 2 сотовыых номера то есть реально незнакомку отыскать
а потом раз 80 закопать: тюкнул закопал потом откопал тюкнул закопал потом откопал тюкнул закопал итд
14:18:55 01-08-2025
Я как любитель интересного дела возмущен обманом