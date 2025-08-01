Мошенница предложила жителю Алтая заняться интересным делом и разбогатела на 550 тысяч

Незнакомка представилась менеджером инвестиционной компании

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 54-летнего жителя Алейска под предлогом инвестирования, сообщает региональное МВД.

«Поступил звонок с незнакомого номера. Звонившая представилась менеджером инвестиционной компании и убедила потерпевшего в том, что заработок на криптовалютной бирже является прибыльным делом и предложила начать зарабатывать», - рассказали в ведомстве.

Мужчину заинтересовало предложение о пассивном доходе. Незнакомка дала ему номер еще одного менеджера, с которым "начинающий инвестор" связался самостоятельно.

Злоумышленник отправил ссылку, пройдя по которой мужчина установил приложение. После этого создал личный кабинет и открыл брокерский счет, на который якобы должны были поступать заработанные деньги.

«Мужчину связали с биржевым аналитиком. В последующем, их общение продолжалось на протяжении всего времени, так как он был его координатором. Он подсказывал, когда выгоднее делать ставки и куда переводить деньги для участия в сделках», - уточнили в МВД.

В итоге за несколько месяцев мужчина перевел мошенникам 550 тысяч рублей.

