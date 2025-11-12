Житель Алтая украл у друга 350 тысяч рублей и проиграл на спортивных ставках

Попросил телефон и зашел в банковское приложение

12 ноября 2025, 10:43, ИА Амител

Молодой человек / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу денег с банковского счета 21-летнего жителя села Кулунды, сообщает региональное МВД.

«У молодого человека был накопительный счет, на котором находилось более 200 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.

В гости к нему пришел товарищ, который знал об этих сбережениях. Он попросил телефон и через банковское приложение оформил кредит на 150 тысяч рублей, а затем перевел все деньги своей сожительнице.

В общей сложности сельчанин лишился более 350 тысяч рублей. Эти деньги его друг потратил на ставки в букмекерской конторе.

