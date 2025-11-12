Житель Алтая украл у друга 350 тысяч рублей и проиграл на спортивных ставках
Попросил телефон и зашел в банковское приложение
12 ноября 2025, 10:43, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу денег с банковского счета 21-летнего жителя села Кулунды, сообщает региональное МВД.
«У молодого человека был накопительный счет, на котором находилось более 200 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.
В гости к нему пришел товарищ, который знал об этих сбережениях. Он попросил телефон и через банковское приложение оформил кредит на 150 тысяч рублей, а затем перевел все деньги своей сожительнице.
В общей сложности сельчанин лишился более 350 тысяч рублей. Эти деньги его друг потратил на ставки в букмекерской конторе.
11:23:13 12-11-2025
А в банковском приложении нынче нет пароля?
12:17:50 12-11-2025
с таким другом и врагов не надо....