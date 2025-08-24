НОВОСТИПроисшествия

Житель Алтайского края зарезал друга во время ссоры

Конфликт возник на почве переезда

24 августа 2025, 17:00, ИА Амител

Острый нож в руке / Фото: amic.ru
В городе Камне-на-Оби произошло убийство: 45-летний местный житель во время застолья зарезал своего 51-летнего друга, приехавшего к нему в гости из Новосибирской области. По данным СУ СКР по Алтайскому краю, трагедия произошла вечером 22 августа.

Мужчины употребляли алкоголь, и в ходе разговора гость предложил хозяину переехать в Новосибирскую область для трудоустройства. После отказа между ними возник конфликт, переросший во взаимные оскорбления. В пылу ссоры хозяин квартиры схватил со стола нож и нанес другу единственный удар в область сердца. Потерпевший скончался на месте от полученного ранения.

Подозреваемый задержан и находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье 105 ("Убийство"). Следствие готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия и экспертизы.

Алтайский край Убийство

Комментарии 6

Avatar Picture
dok_СФ

19:20:40 24-08-2025

Скорее приятель..

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:26:53 24-08-2025

Ну и "повод" нашёлся для лишения друга жизни!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:23:35 24-08-2025

Вот это погостил...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:58:03 25-08-2025

С такими друзьями и врагов не надо.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:10:28 25-08-2025

Друг, оказался не друг.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:28:13 25-08-2025

Синька-зло, особенно если идиот.

  2 Нравится
Ответить
