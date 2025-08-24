Житель Алтайского края зарезал друга во время ссоры
Конфликт возник на почве переезда
24 августа 2025, 17:00, ИА Амител
В городе Камне-на-Оби произошло убийство: 45-летний местный житель во время застолья зарезал своего 51-летнего друга, приехавшего к нему в гости из Новосибирской области. По данным СУ СКР по Алтайскому краю, трагедия произошла вечером 22 августа.
Мужчины употребляли алкоголь, и в ходе разговора гость предложил хозяину переехать в Новосибирскую область для трудоустройства. После отказа между ними возник конфликт, переросший во взаимные оскорбления. В пылу ссоры хозяин квартиры схватил со стола нож и нанес другу единственный удар в область сердца. Потерпевший скончался на месте от полученного ранения.
Подозреваемый задержан и находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье 105 ("Убийство"). Следствие готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия и экспертизы.
19:20:40 24-08-2025
Скорее приятель..
19:26:53 24-08-2025
Ну и "повод" нашёлся для лишения друга жизни!
23:23:35 24-08-2025
Вот это погостил...
06:58:03 25-08-2025
С такими друзьями и врагов не надо.
07:10:28 25-08-2025
Друг, оказался не друг.
09:28:13 25-08-2025
Синька-зло, особенно если идиот.