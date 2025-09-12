Кладовщик магазина автотоваров обвиняется в краже 32 шин в Барнауле

Полученные деньги он потратил на личные нужды

Украденные шины / Фото: 22.мвд.рф

В полицию поступило сообщение от начальника склада магазина автозапчастей о пропаже 32 шин, хранившихся на территории организации, сообщает региональное управление МВД.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1992 года рождения – кладовщик торговой точки.

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Как отметили в ведомстве, ночью он вынес первую партию из 16 шин и спрятал в кустах недалеко от магазина, после чего вывез на грузовом такси и продал неизвестным лицам.

Через несколько дней злоумышленник аналогичным образом попытался украсть еще 16 шин, однако был задержан оперативниками. Общий ущерб составил около 400 тысяч рублей. Часть похищенного имущества удалось вернуть владельцу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением"). В качестве меры пресечения ему избрано обязательство о явке.

