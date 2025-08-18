Житель Краснодарского края пострадал в ДТП с пьяным водителем на Алтае

Автомобилист также получил травмы

18 августа 2025, 15:45, ИА Амител

Два человека пострадали в результате ДТП в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 17 августа около 20:40 у села Кызыл-Озек. 42-летний местный житель за рулем Honda Civic Ferio не справился с управлением и угодил в кювет.

«В результате ДТП в республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести был госпитализирован 31-летний пассажир – житель Краснодарского края. Водителю иномарки также была оказана медицинская помощь, госпитализация ему не потребовалась», – рассказали в ведомстве.

Оказалось, что сельчанин сел пьяным за руль. Его привлекут к ответственности.

