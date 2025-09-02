Братья-драгдиллеры подожгли нарколабораторию под Новосибирском с силовиками внутри
При задержании злоумышленники оказали активное сопротивление
02 сентября 2025, 14:07, ИА Амител
В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали двух братьев, организовавших подпольную лабораторию по производству мефедрона.
Операцию провели в селе Карпысак, где в частном доме у мужчин нашли оборудование для синтеза, более 350 литров химических веществ и свыше 40 килограммов готового наркотика. Рыночная стоимость изъятого, по оценкам, превышает 30 миллионов рублей.
По данным "Коммерсанта", братья пытались спрятаться в подвале дома, а один из них поджег здание, несмотря на то, что внутри находились силовики. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.
Следствие предъявило задержанным обвинения по статье 228.1 УК РФ за незаконное производство наркотиков в особо крупном размере. Кроме того, одному из братьев инкриминируют посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что дом и машину бойца СВО пытались поджечь, из-за того что "он был на войне".
14:55:55 02-09-2025
Дележ, откаты, вот никто и не пострадал.
16:44:34 02-09-2025
Может драгдилеры ощутили раскаяние и решили уничтожить тридцать лямов дури в огне?
10:24:23 03-09-2025
Производителям наркоты нужно прописывать бесплатные инъекции их продукта