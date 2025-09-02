Братья-драгдиллеры подожгли нарколабораторию под Новосибирском с силовиками внутри

При задержании злоумышленники оказали активное сопротивление

02 сентября 2025, 14:07, ИА Амител

Пожар в доме / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали двух братьев, организовавших подпольную лабораторию по производству мефедрона.

Операцию провели в селе Карпысак, где в частном доме у мужчин нашли оборудование для синтеза, более 350 литров химических веществ и свыше 40 килограммов готового наркотика. Рыночная стоимость изъятого, по оценкам, превышает 30 миллионов рублей.

По данным "Коммерсанта", братья пытались спрятаться в подвале дома, а один из них поджег здание, несмотря на то, что внутри находились силовики. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.

Следствие предъявило задержанным обвинения по статье 228.1 УК РФ за незаконное производство наркотиков в особо крупном размере. Кроме того, одному из братьев инкриминируют посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

