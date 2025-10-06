Житель Новосибирска сделал предложение девушке, которую перед этим чуть не задушил брат
Кольцо пришлось доставать самой невесте
06 октября 2025, 23:30, ИА Амител
Необычное предложение руки и сердца / Фото: Mash Siberia
В Новосибирске в баре случилась настоящая драма с неожиданным финалом. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
В заведении на девушку напал ее брат. Защищать возлюбленную бросился ее парень. Завязалась потасовка, в результате которой в баре все оказалось в крови, а на место приехала охрана ГБР "Гвардия".
Несмотря на разборки и наручники, история завершилась романтично: окровавленный молодой человек сделал девушке предложение. Кольцо пришлось доставать самой невесте – руки у жениха были связаны. Ущерб бару оценили в 35 тысяч рублей, эту сумму гости собрали всем миром.
Дурдом.
08:12:19 07-10-2025
Гость (07:18:22 07-10-2025) Дурдом.... Ромашка..........
08:30:40 07-10-2025
Гость (08:12:19 07-10-2025) Ромашка............. малолетние ДЭБИЛЫ
08:15:07 07-10-2025
Какой романтик...