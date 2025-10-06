НОВОСТИПроисшествия

Житель Новосибирска сделал предложение девушке, которую перед этим чуть не задушил брат

Кольцо пришлось доставать самой невесте

06 октября 2025, 23:30, ИА Амител

Необычное предложение руки и сердца / Фото: Mash Siberia
Необычное предложение руки и сердца / Фото: Mash Siberia

В Новосибирске в баре случилась настоящая драма с неожиданным финалом. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

В заведении на девушку напал ее брат. Защищать возлюбленную бросился ее парень. Завязалась потасовка, в результате которой в баре все оказалось в крови, а на место приехала охрана ГБР "Гвардия".

Несмотря на разборки и наручники, история завершилась романтично: окровавленный молодой человек сделал девушке предложение. Кольцо пришлось доставать самой невесте – руки у жениха были связаны. Ущерб бару оценили в 35 тысяч рублей, эту сумму гости собрали всем миром.

Новосибирская область

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

07:18:22 07-10-2025

Дурдом.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:12:19 07-10-2025

Гость (07:18:22 07-10-2025) Дурдом.... Ромашка..........

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:30:40 07-10-2025

Гость (08:12:19 07-10-2025) Ромашка............. малолетние ДЭБИЛЫ

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:15:07 07-10-2025

Какой романтик...

  -2 Нравится
Ответить
