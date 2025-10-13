Житель Подмосковья стал жертвой аферистов при покупке бетона в Барнауле

Связавшись с продавцом, он перевел деньги, после чего мошенник перестал выходить на связь

13 октября 2025, 18:15, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

48-летний житель Подмосковья обратился в полицию Барнаула с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что стал жертвой афериста, похитившего у него 15 тысяч рублей при попытке купить бетон, пишет пресс-служба УМВД России по городу.

Как установили полицейские, потерпевший нашел на известном сайте объявление о продаже и доставке бетона по низкой цене в Барнауле. Связавшись с продавцом и обсудив условия, он перевел деньги, после чего мошенник перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159. Расследование продолжается.