Жителей Алтая будут лишать прав на полтора года за грязные автомобильные номера

Ранее за это только штрафовали на 5 тысяч рублей

06 октября 2025, 22:30, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото: amic.ru

В Алтайском крае водителей начнут лишать прав за сокрытие госномеров. Теперь за такие нарушения грозит от года до полутора лет без водительского удостоверения. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее за закрытые или намеренно испачканные номера штрафовали всего на 5 тысяч рублей. Но Верховный суд приравнял любые способы маскировки – будь то бумага, снег или грязь – к умышленному сокрытию. Это дало право применять более жесткое наказание.

Эксперты напомнили, что за громкие выхлопы пока штрафуют всего на 500 рублей. Но в Госдуме рассматривают законопроект, который позволит регионам повышать наказание до 30 тысяч рублей и фиксировать нарушения шумомерами.