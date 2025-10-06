Жителей Алтая будут лишать прав на полтора года за грязные автомобильные номера
Ранее за это только штрафовали на 5 тысяч рублей
06 октября 2025, 22:30, ИА Амител
В Алтайском крае водителей начнут лишать прав за сокрытие госномеров. Теперь за такие нарушения грозит от года до полутора лет без водительского удостоверения. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее за закрытые или намеренно испачканные номера штрафовали всего на 5 тысяч рублей. Но Верховный суд приравнял любые способы маскировки – будь то бумага, снег или грязь – к умышленному сокрытию. Это дало право применять более жесткое наказание.
Эксперты напомнили, что за громкие выхлопы пока штрафуют всего на 500 рублей. Но в Госдуме рассматривают законопроект, который позволит регионам повышать наказание до 30 тысяч рублей и фиксировать нарушения шумомерами.
22:45:08 06-10-2025
Кроме штрафов власть, делает, чтобы дороги были чистыми и грязь не лепила номера?
01:48:48 07-10-2025
Ну да, ну да. У нас Сибирь. Ноябрь, февраль - бураны. Едешь по трассе - номера в снегу. Штраф. Лишение. Депутаты-молодцы. Бюджет.
Лучезарная улыбка Романенко.
Отток населения почему?
02:01:02 07-10-2025
Особенно из-за снега не забывайте... 🤬🤬🤬
И не забудьте бензин сначала в Бийск доставить, а то штрафовать будет некого 🤣🤣🤣
02:45:24 07-10-2025
Дворники на номера ставить придется
07:36:25 07-10-2025
А почему только на алтае? На остальную часть федерации решение верховного суда не распространяется?
08:33:54 07-10-2025
так у нас и беременным детям приз выдают, мотивируя этим. Отличаемся своей особенностью