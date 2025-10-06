НОВОСТИОбщество

Жителей Алтая будут лишать прав на полтора года за грязные автомобильные номера

Ранее за это только штрафовали на 5 тысяч рублей

06 октября 2025, 22:30, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото: amic.ru
Автомобиль такси / Фото: amic.ru

В Алтайском крае водителей начнут лишать прав за сокрытие госномеров. Теперь за такие нарушения грозит от года до полутора лет без водительского удостоверения. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее за закрытые или намеренно испачканные номера штрафовали всего на 5 тысяч рублей. Но Верховный суд приравнял любые способы маскировки – будь то бумага, снег или грязь – к умышленному сокрытию. Это дало право применять более жесткое наказание.

Эксперты напомнили, что за громкие выхлопы пока штрафуют всего на 500 рублей. Но в Госдуме рассматривают законопроект, который позволит регионам повышать наказание до 30 тысяч рублей и фиксировать нарушения шумомерами.

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России водителей с опасными заболеваниями будут автоматически лишать прав

Медицинские и полицейские базы объединяют, чтобы выявлять граждан, которым запрещено иметь водительские права
Алтайский край штрафы Авто водители

Комментарии 6

Гость

22:45:08 06-10-2025

Кроме штрафов власть, делает, чтобы дороги были чистыми и грязь не лепила номера?

Максим

01:48:48 07-10-2025

Ну да, ну да. У нас Сибирь. Ноябрь, февраль - бураны. Едешь по трассе - номера в снегу. Штраф. Лишение. Депутаты-молодцы. Бюджет.
Лучезарная улыбка Романенко.
Отток населения почему?

Олег

02:01:02 07-10-2025

Особенно из-за снега не забывайте... 🤬🤬🤬
И не забудьте бензин сначала в Бийск доставить, а то штрафовать будет некого 🤣🤣🤣

Олег

02:45:24 07-10-2025

Дворники на номера ставить придется

Гость

07:36:25 07-10-2025

А почему только на алтае? На остальную часть федерации решение верховного суда не распространяется?

Гость

08:33:54 07-10-2025

так у нас и беременным детям приз выдают, мотивируя этим. Отличаемся своей особенностью

