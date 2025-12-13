Жителей Алтая приглашают послушать "Песни русской зимы"
Перед жителями региона выступит вокальный квартет "Перфомен"
13 декабря 2025, 19:10, ИА Амител
Жителей Алтая приглашают послушать народные песни русской зимы в исполнении квартета "Перфомен".
"Перфомен" – это вокальная группа, объединяющая четырех одаренных солистов, представляющих ведущие музыкальные театры Российской Федерации. Коллектив выделяется обширным вокальным спектром, богатой тембровой палитрой, отточенным мастерством и душевным исполнением, что обеспечивает артистам приглашения на самые известные концертные сцены.
"Перфомен" входит в пятерку лучших мужских вокальных ансамблей Москвы и лидирует среди кавер-групп России. Лауреаты фестиваля "Славянский базар – 2022", участники телепередачи "Романтика романса" на канале "Культура", обладатели премии "Марка № 1 в России" в категории "Артист года. Лучший вокальный квартет". Финалисты проекта "Главная сцена 2025". Финалисты шоу "Ярче звезд" и "Музыкальная интуиция" на телеканале ТНТ.
В репертуаре прозвучат известные российские и зарубежные шлягеры, композиции из кинофильмов, включая "Русскую зиму", "Я шагаю по Москве", "Три белых коня", "У леса на опушке" и множество других произведений.
