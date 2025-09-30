Организаторы отмечают, что праздник обещает быть ярким, интересным и семейным

30 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

Енот-полоскун в зоопарке / Фото: amic.ru

Жителей Барнаула пригласили на "Праздник енота" в зоопарк "Лесная сказка". Мероприятие состоится 4 октября при поддержке торговой сети "СуперЛента", которая выступает опекуном енотов.

Как сообщили организаторы, с 10:00 в зоопарке будут работать развлекательные площадки. Гостей ждут станция с переводными татуировками, арт-мастерская "В гости к еноту" для детей (с 12:00), а также аттракцион "Кактус" с розыгрышем призов от партнеров (с 12:00 до 18:00).

В 15:00 пройдет викторина "Мир полосатиков", а в 16:00 посетители вместе с сотрудниками порадуют енотов новыми игрушками.