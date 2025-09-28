Жителей Барнаула пригласили на праздник квашеной капусты в зоопарк "Лесная сказка"

Стоимость входных билетов остается как в обычные дни

28 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Барнаульский зоопарк / amic.ru

Сегодня, 28 сентября, в зоопарке пройдут "Капустки" – один из древних русских праздников, посвященных окончанию сбора урожая и заготовке капусты на зиму.

Начало программы – в 12:00. Гостей ждет настоящее квашение капусты "помочью", мастер-класс по старинному способу закваски, народные игры и забавы от Центра эстетического воспитания "Песнохорки", а также кормление животных.

Каждому участнику подарят баночку ароматной квашеной капусты собственного приготовления.