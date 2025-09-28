Жителей Барнаула пригласили на праздник квашеной капусты в зоопарк "Лесная сказка"
Стоимость входных билетов остается как в обычные дни
28 сентября 2025, 09:30, ИА Амител
Барнаульский зоопарк / amic.ru
Сегодня, 28 сентября, в зоопарке пройдут "Капустки" – один из древних русских праздников, посвященных окончанию сбора урожая и заготовке капусты на зиму.
Начало программы – в 12:00. Гостей ждет настоящее квашение капусты "помочью", мастер-класс по старинному способу закваски, народные игры и забавы от Центра эстетического воспитания "Песнохорки", а также кормление животных.
Каждому участнику подарят баночку ароматной квашеной капусты собственного приготовления.
Праздник, за деньги.
Хитрый однако
Гость (09:36:18 28-09-2025) Праздник, за деньги.Хитрый однако ... У вас есть возможность проводить праздники бесплатно. Приглашайте. Мы придём
О-о-о-о! Квашеная капуста! Как говорится, " и вкусно и съедят не жалко.
Гость (09:59:42 28-09-2025) О-о-о-о! Квашеная капуста! Как говорится, " и вкусно и съедя... Придем, и как наквасимся!!!