Жителей Барнаула пригласили на праздник квашеной капусты в зоопарк "Лесная сказка"

Стоимость входных билетов остается как в обычные дни

28 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Барнаульский зоопарк / amic.ru
Сегодня, 28 сентября, в зоопарке пройдут "Капустки" – один из древних русских праздников, посвященных окончанию сбора урожая и заготовке капусты на зиму.

Начало программы – в 12:00. Гостей ждет настоящее квашение капусты "помочью", мастер-класс по старинному способу закваски, народные игры и забавы от Центра эстетического воспитания "Песнохорки", а также кормление животных.

Каждому участнику подарят баночку ароматной квашеной капусты собственного приготовления.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

09:36:18 28-09-2025

Праздник, за деньги.
Хитрый однако

Avatar Picture
Гость

10:59:42 28-09-2025

Гость (09:36:18 28-09-2025) Праздник, за деньги.Хитрый однако ... У вас есть возможность проводить праздники бесплатно. Приглашайте. Мы придём

Avatar Picture
Гость

09:59:42 28-09-2025

О-о-о-о! Квашеная капуста! Как говорится, " и вкусно и съедят не жалко.

Avatar Picture
Musik

11:59:55 28-09-2025

Гость (09:59:42 28-09-2025) О-о-о-о! Квашеная капуста! Как говорится, " и вкусно и съедя... Придем, и как наквасимся!!!

