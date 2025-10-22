Жителей Барнаула пригласили на празднование Дня кенгуру в зоопарк "Лесная сказка"

Все гости в кигуруми (костюмах-пижамах) получат подарок от зоопарка

22 октября 2025, 12:30, ИА Амител

Барнаульский зоопарк / amic.ru

Барнаульцев пригласили на праздник, посвященный Всемирному дню кенгуру, который состоится 25 октября в зоопарке "Лесная сказка". Праздничная программа пройдет с 13:00 до 15:00 и будет интересна как детям, так и взрослым.

Гостей ждут игровые площадки, увлекательная викторина с призами и показательные кормления кенгуру. Посетители смогут поближе познакомиться с этими необычными животными и узнать о них больше.

Особое внимание зоопарк уделит праздничной атмосфере – всех гостей, пришедших в кигуруми, ждет подарок от организаторов. "Лесная сказка" приглашает всех поклонников кенгуру провести выходной день весело и с пользой.

Ранее сообщалось, что в барнаульском зоопарке появился новый обитатель – заяц. Сейчас животное живет в одном вольере с кроликом. По словам работников зоопарка, посетители часто путают этих зверей из-за схожей внешности.