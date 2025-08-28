По его словам, две женщины отказались с ним знакомиться

28 августа 2025, 13:45, ИА Амител

Михаил Попков / Фото: Telegram-канал Shot

Осужденный пожизненно ангарский маньяк Михаил Попков признался в очередном двойном убийстве, совершенном в 2008 году, сообщает Shot.

Жертвами стали две 27-летние подруги, чьи тела были обнаружены 12 августа 2008 года в лесу у трассы М-53 неподалеку от Ангарского электромеханического завода, где, предположительно, работали обе девушки.

По данным издания, Попков подъехал к женщинам на своем автомобиле и попытался познакомиться. После отказа и возникшей ссоры маньяк набросил веревку на шею одной из девушек, пока вторая находилась в салоне его машины. Расправившись с первой жертвой, он вернулся за второй и аналогичным образом задушил ее.

На сегодняшний день общее число жертв серийного убийцы достигло 92 эпизодов. Попков периодически признается в новых преступлениях, чтобы "скрасить" свое пожизненное заключение. В апреле 2024 года он также рассказал об убийстве уборщицы Татьяны, совершенном 14 лет назад с помощью туристического топорика.