Ангарский маньяк Михаил Попков признался еще в двух убийствах, увеличив число жертв до 92
По его словам, две женщины отказались с ним знакомиться
28 августа 2025, 13:45, ИА Амител
Осужденный пожизненно ангарский маньяк Михаил Попков признался в очередном двойном убийстве, совершенном в 2008 году, сообщает Shot.
Жертвами стали две 27-летние подруги, чьи тела были обнаружены 12 августа 2008 года в лесу у трассы М-53 неподалеку от Ангарского электромеханического завода, где, предположительно, работали обе девушки.
По данным издания, Попков подъехал к женщинам на своем автомобиле и попытался познакомиться. После отказа и возникшей ссоры маньяк набросил веревку на шею одной из девушек, пока вторая находилась в салоне его машины. Расправившись с первой жертвой, он вернулся за второй и аналогичным образом задушил ее.
На сегодняшний день общее число жертв серийного убийцы достигло 92 эпизодов. Попков периодически признается в новых преступлениях, чтобы "скрасить" свое пожизненное заключение. В апреле 2024 года он также рассказал об убийстве уборщицы Татьяны, совершенном 14 лет назад с помощью туристического топорика.
они все так делают, чтобы переодически покидать место заключения.
вот увидите, пройдет пара лет, он ещё признается.
есть версия, что это жЫвотное берет на себя уже чужие убийства, тк свои закончились, а у него, как у бывшего сотрудника полиции, неплохая база в голове.
зачем оно вообще живёт?!
пулю в башку при попытке побега со следственного эксперимента и одной мразью на Земле станет меньше.