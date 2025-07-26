Жителей мегаполисов захотели обложить налогом
Авторы инициативы считают, что такая мера не окажет существенного влияния на жизнь горожан
26 июля 2025, 11:30, ИА Амител
Жителей мегаполисов и городов-доноров захотели обложить дополнительным налогом. С такой инициативой выступило движение "Отцы рядом", пишет "Абзац".
По мнению авторов, сумма налога должна составлять 3–5% от месячных доходов – в зависимости от экономической ситуации в регионе. Эти деньги хотят направлять на финансирование программ развития периферийных районов.
Глава организации Иван Курбаков заявил, что такая мера "не окажет существенного влияния на уровень жизни граждан в крупных городах", но при этом позволит аккумулировать значительные средства для поддержки периферии.
Если налог появится, под действие могут попасть Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие крупные города. Обращение "Отцы рядом" направили спикеру ГД Вячеславу Володину и главе комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову.
А остальные налоги куда уходят? Растут аппетиты, смотрю...
11:53:47 26-07-2025
очень хорошее предложение, как по мне. из регионов уезжают в поисках лучшей жизни, а тут не хватает специалистов и просто рабочих рук.
16:39:43 26-07-2025
Нужно обратно ввести рабство. Чтобы специалистов везде хватало.
12:07:08 26-07-2025
Платон Честный знак... Взносы на капремонт. Чипизация собак... КТО ТО придумывает и обогащается... Польза есть от этого?
15:59:17 26-07-2025
Иван (12:07:08 26-07-2025) Платон Честный знак... Взносы на капремонт. Чипизация собак.... Конечно, польза есть! Посмотрите, какие ухоженные и румяные наши начальники!
12:10:11 26-07-2025
очередная шумоголовая инклюзивная инклюзия.
нынче фрикам везде дорога. вообщем-то давно нет вопросов к Богу, зачем ему понадобится потом.
12:38:11 26-07-2025
Авторы инициативы? - у них какие-то планы? Изменить регистрацию - мегаполис на провинцию или "нигде".. Нет общей идеологии, кто куда..
05:57:09 27-07-2025
Когда царская казна пустеет и пустеет, нужны налоги, налоги, много налогов, а Совесть тут не котируется.
08:16:46 27-07-2025
"Жителей мегаполисов и городов-доноров захотели обложить дополнительным налогом."
это какие такие города - доноры? может масква? или питер? вроде как они только сосут из регионов последние капли....