Жителей мегаполисов захотели обложить налогом

Авторы инициативы считают, что такая мера не окажет существенного влияния на жизнь горожан

26 июля 2025, 11:30, ИА Амител

Москва / Фото: Astemir Almov / unsplash.com

Жителей мегаполисов и городов-доноров захотели обложить дополнительным налогом. С такой инициативой выступило движение "Отцы рядом", пишет "Абзац".

По мнению авторов, сумма налога должна составлять 3–5% от месячных доходов – в зависимости от экономической ситуации в регионе. Эти деньги хотят направлять на финансирование программ развития периферийных районов.

Глава организации Иван Курбаков заявил, что такая мера "не окажет существенного влияния на уровень жизни граждан в крупных городах", но при этом позволит аккумулировать значительные средства для поддержки периферии.

Если налог появится, под действие могут попасть Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие крупные города. Обращение "Отцы рядом" направили спикеру ГД Вячеславу Володину и главе комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову.

Комментарии 9

Avatar Picture
Кхм...

11:34:24 26-07-2025

А остальные налоги куда уходят? Растут аппетиты, смотрю...
😁

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:53:47 26-07-2025

очень хорошее предложение, как по мне. из регионов уезжают в поисках лучшей жизни, а тут не хватает специалистов и просто рабочих рук.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

16:39:43 26-07-2025

Элен без ребят (11:53:47 26-07-2025) очень хорошее предложение, как по мне. из регионов уезжают в... 😁
Нужно обратно ввести рабство. Чтобы специалистов везде хватало.
😁

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

12:07:08 26-07-2025

Платон Честный знак... Взносы на капремонт. Чипизация собак... КТО ТО придумывает и обогащается... Польза есть от этого?

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

15:59:17 26-07-2025

Иван (12:07:08 26-07-2025) Платон Честный знак... Взносы на капремонт. Чипизация собак.... Конечно, польза есть! Посмотрите, какие ухоженные и румяные наши начальники!
😁

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:11 26-07-2025

очередная шумоголовая инклюзивная инклюзия.
нынче фрикам везде дорога. вообщем-то давно нет вопросов к Богу, зачем ему понадобится потом.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

12:38:11 26-07-2025

Авторы инициативы? - у них какие-то планы? Изменить регистрацию - мегаполис на провинцию или "нигде".. Нет общей идеологии, кто куда..

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:57:09 27-07-2025

Когда царская казна пустеет и пустеет, нужны налоги, налоги, много налогов, а Совесть тут не котируется.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:46 27-07-2025

"Жителей мегаполисов и городов-доноров захотели обложить дополнительным налогом."
это какие такие города - доноры? может масква? или питер? вроде как они только сосут из регионов последние капли....

  1 Нравится
Ответить
