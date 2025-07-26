Жителей мегаполисов захотели обложить налогом

Авторы инициативы считают, что такая мера не окажет существенного влияния на жизнь горожан

26 июля 2025, 11:30, ИА Амител

Москва / Фото: Astemir Almov / unsplash.com

Жителей мегаполисов и городов-доноров захотели обложить дополнительным налогом. С такой инициативой выступило движение "Отцы рядом", пишет "Абзац".

По мнению авторов, сумма налога должна составлять 3–5% от месячных доходов – в зависимости от экономической ситуации в регионе. Эти деньги хотят направлять на финансирование программ развития периферийных районов.

Глава организации Иван Курбаков заявил, что такая мера "не окажет существенного влияния на уровень жизни граждан в крупных городах", но при этом позволит аккумулировать значительные средства для поддержки периферии.

Если налог появится, под действие могут попасть Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие крупные города. Обращение "Отцы рядом" направили спикеру ГД Вячеславу Володину и главе комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову.