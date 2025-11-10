Жители Алейска пожаловались на коричневую и едва теплую воду в домах
Горожане пытаются привлечь внимание к бездействию управляющей компании и администрации муниципалитета
10 ноября 2025, 14:00, ИА Амител
Жители Алейска жалуются на холодную воду из горячих кранов. По словам одной из горожанок, проживающей на улице Первомайской, температура воды не превышает 26 °C, хотя в квитанциях услуги оплачиваются в полном объеме.
Женщина обратилась в Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул" с просьбой предать ситуацию огласке и привлечь внимание к бездействию управляющей компании и администрации города.
Пока неизвестно, проводилась ли проверка коммунальщиками и будет ли произведен перерасчет за некачественно предоставленные услуги.
Ранее сообщалось, что купание в воде с признаками ржавчины может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая кожные заболевания и раздражение дыхательных путей.
