Жители Алейска пожаловались на коричневую и едва теплую воду в домах

Горожане пытаются привлечь внимание к бездействию управляющей компании и администрации муниципалитета

10 ноября 2025, 14:00, ИА Амител

Коричневая вода / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жители Алейска жалуются на холодную воду из горячих кранов. По словам одной из горожанок, проживающей на улице Первомайской, температура воды не превышает 26 °C, хотя в квитанциях услуги оплачиваются в полном объеме.

Женщина обратилась в Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул" с просьбой предать ситуацию огласке и привлечь внимание к бездействию управляющей компании и администрации города.

Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Пока неизвестно, проводилась ли проверка коммунальщиками и будет ли произведен перерасчет за некачественно предоставленные услуги.

Ранее сообщалось, что купание в воде с признаками ржавчины может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая кожные заболевания и раздражение дыхательных путей.