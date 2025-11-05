Когда вода в Барнауле станет чище и почему в районах города она отличается по качеству?

На вопросы барнаульцев в прямом эфире ответил гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго

05 ноября 2025, 10:00, ИА Амител

Пробы воды разной мутности на барнаульском водоканале / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Почему у некоторых жителей Барнаула из крана течет желтая вода, насколько в принципе вода из-под крана безопасна для употребления, почему проваливаются люки колодцев и можно ли не повышать тариф – эти и другие вопросы прислали горожане в редакцию amic.ru накануне прямого эфира с генеральным директором "Росводоканал Барнаул" Андреем Полюго. Он ответил. И еще рассказал о различиях качества ресурса по районам, порядке бесплатного анализа воды, планах по подключению новых улиц, проблемах переполнения колодцев после дождей, финансировании перекладок сетей и многом другом.

Почему вода в поселке Лесном желтая и когда ее очистят?

Андрей Полюго напомнил, что Лесной – новый для водоканала объект. И там есть две главные проблемы – количество и качество воды.

Первый вопрос частично решили заменой насосов, но поселок растет, летом расход высокий и воды не хватает. Сейчас город оформляет дополнительный участок рядом с водозабором: после выкупа там пробурят новые скважины. На это может уйти еще несколько лет.

«И тогда мы сможем провести работы по установлению системы очистки, что позволит решить проблему с качеством воды», – пояснил Андрей Полюго.

Можно ли пить воду из-под крана в Барнауле?

97% жителей города и пригорода получают речную воду. Ее тщательно и с соблюдением всех требований очищают на водоканале (как именно – смотрите здесь). Она полностью пригодна к употреблению, но к горожанам отправляется дополнительно хлорированной, чтобы исключить вторичное загрязнение уже в трубах. А их протяженность в Барнауле – более 1,2 тыс. километров.

«Воду, которую мы подаем абонентам, – а это десятки миллионов "кубов" в год – однозначно можно пить даже из-под крана. Я сам ее пью», – сказал Полюго.

Но почему в разных районах вода разная?

Большинство жителей Барнаула, которым воду поставляет водоканал, получают ресурс одинакового качества, заверил Андрей Полюго.

Различия могут быть связаны с состоянием труб: часть сетей ­– старые чугунные/стальные (а где-то, не исключено, что еще сохранились и деревянные трубы), пока лишь примерно пятая часть труб – новые полиэтиленовые. При подозрении на ухудшение качества абонент может обратиться в водоканал: отбор проб и анализ воды проведут бесплатно.

Почему фекальные воды выходят на поверхность после ливней?

Вопрос от жителя переулка Малый Прудской. Но в целом проблема есть и в некоторых других районах.

Андрей Полюго напомнил, что в Барнауле раздельные системы канализации: хозяйственно-бытовая – одна, ливневая – другая. Проблема возникает, когда дождевые воды попадают в канализацию (в том числе через открытые люки). Это приводит к переполнению и выходу стоков. Водоканал просит не открывать канализационные люки для слива дождевой воды, они для этого просто не предназначены. Компания контролирует их закрытие, взаимодействует с администрацией и реагирует на обращения.

От чего проседают крышки колодцев и кто чинит?

Проблема есть. Причина в том, что разрушается кирпичная горловина старых колодцев. Либо это ошибки уже современного строительства (нет плитного днища). На сетях водоканала меняют горловины/кольца и восстанавливают посадку. Объем большой: на обслуживании компании около 60 тыс. канализационных и 35 тыс. водопроводных колодцев. А еще есть чужие колодцы (связь, тепло, электросети, ливневки) – за них отвечают уже другие, профильные службы.

Сколько денег компания тратит на ремонты и обновление?

На капитальный ремонт в год заложено около 200 млн рублей, еще 800 млн рублей – инвестиционная программа. Примерно половину средств из этой программы тратят на строительство новых сетей, в основном – к новым домам. Каждый год идет и обновление старых сетей – в среднем около 15 километров. Этого мало, признает Полюго. Но больше просто не получается в рамках имеющегося тарифа.

Кроме того, в последнее время серьезные суммы тратят на антитеррористическую защищенность объектов в связи с политической ситуацией.

И, конечно, вопрос о тарифах: можно ли их не повышать?

Тариф итак небольшой, ответил Андрей Полюго:

«Сейчас тариф на воду в Барнауле составляет 36 рублей за 1000 литров воды. Бутылка воды в магазине стоит дороже».

И добавил, что такой тариф существенно ограничивает объем работ по обновлению сетей. Все возможные меры в рамках этого уже сделали: снижение аварийности, сокращение потерь. Более масштабные работы требуют более масштабных вложений.

Также Андрей Полюго рассказал, когда на улице Заозерной (пос. Восточный) проведут воду, что делать на улице Нахимова, 8, где постоянно прорывает горячий трубопровод, как водоканал обнаруживает воровство воды и какая новая технология появится в городе для улучшения качества воды. Слушайте эфир.