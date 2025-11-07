Врач предупредил об опасности купания в ржавой воде
Желто-оранжевая окраска воды свидетельствует о повышенном содержании железа и частиц коррозии труб
07 ноября 2025, 09:30, ИА Амител
Купание в воде с признаками ржавчины может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая кожные заболевания и раздражение дыхательных путей. Об этом "Газете.ру" сообщил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.
По словам специалиста, желто-оранжевая окраска воды свидетельствует о повышенном содержании железа и частиц коррозии труб.
«Это не яд, но такая вода раздражает кожу и слизистые, может обострять дерматиты, вызывать покраснение глаз», – пояснил Калюжин.
Особую опасность ржавая вода представляет для детей.
«Для детей, особенно грудных и с кожными заболеваниями, не рекомендуется [купание в такой воде]. Детей в такой воде не купайте, пока вода не станет прозрачной», – подчеркнул врач.
Эксперт также отметил, что:
-
кипячение не очищает ржавую воду;
-
использование такой воды для питья и приготовления пищи недопустимо;
-
аэрозоль душа с частицами ржавчины может провоцировать кашель;
-
при случайном проглатывании возможны тошнота и боли в животе.
Для безопасного использования специалист рекомендует спускать воду три-пять минут до исчезновения окраски и использовать фильтрационные системы. При появлении любого жжения или зуда во время водных процедур следует немедленно их прекратить.
Жёлтый снег тоже не ешьте.
Сталин бы за такую воду сначала арестовал, потом допросил, а позже расстрелял.
аэрозоль душа с частицами ржавчины - это что за зверь?