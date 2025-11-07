Желто-оранжевая окраска воды свидетельствует о повышенном содержании железа и частиц коррозии труб

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Купание в воде с признаками ржавчины может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая кожные заболевания и раздражение дыхательных путей. Об этом "Газете.ру" сообщил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

По словам специалиста, желто-оранжевая окраска воды свидетельствует о повышенном содержании железа и частиц коррозии труб.

«Это не яд, но такая вода раздражает кожу и слизистые, может обострять дерматиты, вызывать покраснение глаз», – пояснил Калюжин.

Особую опасность ржавая вода представляет для детей.

«Для детей, особенно грудных и с кожными заболеваниями, не рекомендуется [купание в такой воде]. Детей в такой воде не купайте, пока вода не станет прозрачной», – подчеркнул врач.

Эксперт также отметил, что:

кипячение не очищает ржавую воду;

использование такой воды для питья и приготовления пищи недопустимо;

аэрозоль душа с частицами ржавчины может провоцировать кашель;

при случайном проглатывании возможны тошнота и боли в животе.

Для безопасного использования специалист рекомендует спускать воду три-пять минут до исчезновения окраски и использовать фильтрационные системы. При появлении любого жжения или зуда во время водных процедур следует немедленно их прекратить.