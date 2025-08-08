Жители Алтайского края отправили более 600 вопросов на прямую линию Виктора Томенко
Среди популярных тем для обсуждения – ЖКХ, дороги, образование, здравоохранение и благоустройство
08 августа 2025, 13:32, ИА Амител
На прямую линию, которую 14 августа проведет губернатор Алтайского края Виктор Томенко, поступило более 600 вопросов. Об этом глава края сообщил в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, большинство обращений жителей края связано со здравоохранением, образованием, строительством дорог, благоустройством и ЖКХ. Также Виктор Томенко подчеркнул, что в основном вопросы поступают из Барнаула, Первомайского района, Бийска, Новоалтайска и Советского района.
«Вместе с коллегами разбираемся с каждым обращением. Некоторые темы традиционно обсудим во время эфира. На остальные вопросы будут подготовлены ответы в письменном виде», – добавил глава региона.
Прямая линия с Виктором Томенко пройдет 14 августа с 17:00 до 18:00 в социальных сетях. Ее будут транслировать на страницах главы региона во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также в Telegram-канале. Кроме того, эфир будет вести радиостанция "Катунь FM".
Жители края могут направить свои вопросы губернатору с 4 по 10 августа следующими способами:
- с помощью бота в Telegram;
- в комментариях с анонсом прямой линии на его личных страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".
Все обращения собирает Центр управления регионом Алтайского края.
Прямые линии с губернатором Алтайского края проходят регулярно с 2021 года. Прочитать, о чем Виктор Томенко говорил в ноябре 2024-го, можно здесь.
