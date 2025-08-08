Жители Алтайского края отправили более 600 вопросов на прямую линию Виктора Томенко

Среди популярных тем для обсуждения – ЖКХ, дороги, образование, здравоохранение и благоустройство

08 августа 2025, 13:32, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На прямую линию, которую 14 августа проведет губернатор Алтайского края Виктор Томенко, поступило более 600 вопросов. Об этом глава края сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, большинство обращений жителей края связано со здравоохранением, образованием, строительством дорог, благоустройством и ЖКХ. Также Виктор Томенко подчеркнул, что в основном вопросы поступают из Барнаула, Первомайского района, Бийска, Новоалтайска и Советского района.

«Вместе с коллегами разбираемся с каждым обращением. Некоторые темы традиционно обсудим во время эфира. На остальные вопросы будут подготовлены ответы в письменном виде», – добавил глава региона.

Прямая линия с Виктором Томенко пройдет 14 августа с 17:00 до 18:00 в социальных сетях. Ее будут транслировать на страницах главы региона во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также в Telegram-канале. Кроме того, эфир будет вести радиостанция "Катунь FM".

Как задать вопрос губернатору?

Жители края могут направить свои вопросы губернатору с 4 по 10 августа следующими способами:

с помощью бота в Telegram;

в комментариях с анонсом прямой линии на его личных страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Все обращения собирает Центр управления регионом Алтайского края.

Прямые линии с губернатором Алтайского края проходят регулярно с 2021 года. Прочитать, о чем Виктор Томенко говорил в ноябре 2024-го, можно здесь.