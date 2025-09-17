Вандал в крови выбил стекла у автомобилей и атаковал дверь подъезда ЖК "Мотор" в Барнауле
Жильцы винят заведение "Каравелла" в ночных беспорядках
17 сентября 2025, 13:00, ИА Амител
Жильцы ЖК "Мотор" пожаловались на заведение "Каравелла", которое, по их словам, стало источником постоянных ночных беспорядков. В ночь с 13 на 14 сентября во дворе произошла очередная драка, закончившаяся актами вандализма.
«Двор и подъезд жилого комплекса были залиты кровью после драки. Неизвестный злоумышленник, используя мусорное ведро, выбил окна в двух автомобилях, принадлежащих жильцам, и пытался выбить входную дверь в подъезд», – рассказали местные жители.
По их словам, каждые выходные "это место становится эпицентром пьяных разборок и алковечеринок, угрожающих безопасности наших семей и сохранности нашего имущества".
«От имени собственников ЖК "Мотор" требуем немедленных и решительных действий по пресечению противоправной деятельности, годами осуществляемой в незаконно построенном здании-притоне "Каравелла" по ул. Северо-Западной, 17», – говорится в обращении жильцов.
Если в ближайшее время проблема не будет решена, жильцы планируют обратиться к уполномоченному по правам человека в РФ и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина без руки устроил настоящий погром в одном из подъездов на улице Петухова, 16/3.
13:18:18 17-09-2025
А сигналка не сработала? Никто не выскочил, не ушатал
13:32:50 17-09-2025
чем их там "поють" ? в этой КАРАВЕЛЛЕ. озверином ?
13:37:23 17-09-2025
не вандал, а наркаман
13:54:47 17-09-2025
пойло сейчас такое.
даже пиво не беру, голова от литра гудит.
помои лютые, люди идиотами становятся.
на видео дед какой-то
17:33:00 17-09-2025
Гость (13:54:47 17-09-2025) пойло сейчас такое.даже пиво не беру, голова от литра гу... Это Бифф Таннен из "Назад в будущее"
13:55:38 17-09-2025
И что характерно, даже если установят кто это, то взять с него кроме анализов, нечего.
14:09:44 17-09-2025
Гость (13:55:38 17-09-2025) И что характерно, даже если установят кто это, то взять с не... Почку. На что то же пьет
14:13:46 17-09-2025
Гость (13:55:38 17-09-2025) И что характерно, даже если установят кто это, то взять с не... Здоровьем может отдать
14:34:31 17-09-2025
Гость (13:55:38 17-09-2025) И что характерно, даже если установят кто это, то взять с не... Разобрать на донорские органы, или в поликлинику сдать на опыты. Какие никакие а деньги.
20:09:29 17-09-2025
Иногда в комментах столько юмора, что читаются с удовольствием и со смехом. Хотя, конечно, жуть, что в реалии творится.Такое ощущение, что Барнаул катится к какому-то дну. На-днях 3 или 4 моральных урода, днем избили водителя автобуса, находящегося на работе. Сегодня посмотрел на видео, особенно на того, кто за шею тащил человека. Ну ему никак нельзя жить внутри нормального человечества. Его же надо изолировать от человечества навсегда, ибо придет из тюрьмы, а я надеюсь , что по достоинству егшо "подвиг" оценят, он же будет ещё хуже. Таких бандитов тюрьма ничему не учит, они вообще дикими становятся.