Вандал в крови выбил стекла у автомобилей и атаковал дверь подъезда ЖК "Мотор" в Барнауле

Жильцы винят заведение "Каравелла" в ночных беспорядках

17 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

Жильцы ЖК "Мотор" пожаловались на заведение "Каравелла", которое, по их словам, стало источником постоянных ночных беспорядков. В ночь с 13 на 14 сентября во дворе произошла очередная драка, закончившаяся актами вандализма.

«Двор и подъезд жилого комплекса были залиты кровью после драки. Неизвестный злоумышленник, используя мусорное ведро, выбил окна в двух автомобилях, принадлежащих жильцам, и пытался выбить входную дверь в подъезд», – рассказали местные жители.

По их словам, каждые выходные "это место становится эпицентром пьяных разборок и алковечеринок, угрожающих безопасности наших семей и сохранности нашего имущества".

«От имени собственников ЖК "Мотор" требуем немедленных и решительных действий по пресечению противоправной деятельности, годами осуществляемой в незаконно построенном здании-притоне "Каравелла" по ул. Северо-Западной, 17», – говорится в обращении жильцов.

Если в ближайшее время проблема не будет решена, жильцы планируют обратиться к уполномоченному по правам человека в РФ и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Avatar Picture
Гость

13:18:18 17-09-2025

А сигналка не сработала? Никто не выскочил, не ушатал

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:32:50 17-09-2025

чем их там "поють" ? в этой КАРАВЕЛЛЕ. озверином ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:23 17-09-2025

не вандал, а наркаман

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:54:47 17-09-2025

пойло сейчас такое.
даже пиво не беру, голова от литра гудит.
помои лютые, люди идиотами становятся.
на видео дед какой-то

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:33:00 17-09-2025

Гость (13:54:47 17-09-2025) пойло сейчас такое.даже пиво не беру, голова от литра гу... Это Бифф Таннен из "Назад в будущее"

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:38 17-09-2025

И что характерно, даже если установят кто это, то взять с него кроме анализов, нечего.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:44 17-09-2025

Гость (13:55:38 17-09-2025) И что характерно, даже если установят кто это, то взять с не... Почку. На что то же пьет

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:46 17-09-2025

Гость (13:55:38 17-09-2025) И что характерно, даже если установят кто это, то взять с не... Здоровьем может отдать

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:31 17-09-2025

Гость (13:55:38 17-09-2025) И что характерно, даже если установят кто это, то взять с не... Разобрать на донорские органы, или в поликлинику сдать на опыты. Какие никакие а деньги.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

20:09:29 17-09-2025

Иногда в комментах столько юмора, что читаются с удовольствием и со смехом. Хотя, конечно, жуть, что в реалии творится.Такое ощущение, что Барнаул катится к какому-то дну. На-днях 3 или 4 моральных урода, днем избили водителя автобуса, находящегося на работе. Сегодня посмотрел на видео, особенно на того, кто за шею тащил человека. Ну ему никак нельзя жить внутри нормального человечества. Его же надо изолировать от человечества навсегда, ибо придет из тюрьмы, а я надеюсь , что по достоинству егшо "подвиг" оценят, он же будет ещё хуже. Таких бандитов тюрьма ничему не учит, они вообще дикими становятся.

  4 Нравится
Ответить
