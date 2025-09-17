Вандал в крови выбил стекла у автомобилей и атаковал дверь подъезда ЖК "Мотор" в Барнауле

Жильцы винят заведение "Каравелла" в ночных беспорядках

17 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

Жильцы ЖК "Мотор" пожаловались на заведение "Каравелла", которое, по их словам, стало источником постоянных ночных беспорядков. В ночь с 13 на 14 сентября во дворе произошла очередная драка, закончившаяся актами вандализма.

«Двор и подъезд жилого комплекса были залиты кровью после драки. Неизвестный злоумышленник, используя мусорное ведро, выбил окна в двух автомобилях, принадлежащих жильцам, и пытался выбить входную дверь в подъезд», – рассказали местные жители.

По их словам, каждые выходные "это место становится эпицентром пьяных разборок и алковечеринок, угрожающих безопасности наших семей и сохранности нашего имущества".

«От имени собственников ЖК "Мотор" требуем немедленных и решительных действий по пресечению противоправной деятельности, годами осуществляемой в незаконно построенном здании-притоне "Каравелла" по ул. Северо-Западной, 17», – говорится в обращении жильцов.

Если в ближайшее время проблема не будет решена, жильцы планируют обратиться к уполномоченному по правам человека в РФ и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

