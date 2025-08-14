Жители Березовки пожаловались Томенко на плохой запах с полей фильтрации под Барнаулом

По словам министра строительства и ЖКХ Гилева, специалисты уже заняты решением вопроса

14 августа 2025, 18:33, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Жители Первомайского района в ходе прямой линии пожаловались губернатору Алтайского края Виктору Томенко на запах от полей фильтрации в селе Березовка. Глава региона прямо из студии набрал главе Министерства строительства и ЖКХ края, чтобы тот рассказал о ситуации подробнее.

По словам Гилева, сигналы о неприятном запахе пошли с начала лета. Обычно на поля фильтрации уходят воды от многоквартирных домов на севере села, но специалисты обнаружили, что на эти поля сливают отходы еще и ассенизаторские машины муниципальных мероприятий и коммерческих лиц. Кроме того, отходы своей деятельности туда сливает и частная мини-ферма.

По словам Гилева, район "подрастерялся", однако краевые специалисты подключились и перенаправили ассенизаторов в Новоалтайск. Кроме того, они прекратили действия животноводческого хозяйства, поставили шлагбаум, и теперь в поля уходят только воды от многоквартирных домов.

Также сейчас идет обработка полей фильтрации совместно с водоканалом, чтобы избавить жителей от запаха. В планах присоединить канализационный блок южной части села Березовка и поселка Солнечного к канализации Новоалтайска.