Жители Томска четвертые сутки жалуются на сбои в работе мобильного интернета

Когда подключение к Сети будет стабильным – неизвестно

04 августа 2025, 14:30, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru
Жители Томска жалуются на некорректную работу мобильного интернета и связи. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Так, у томичей не открываются сайты, мессенджеры и приложения. Некоторые говорят о проблемах с оплатой по терминалу.

  • "Не работают мессенджеры";
  • "Нет мобильной связи";
  • "Не открываются сайты";
  • "Невозможно нормально зайти в банк, и даже проезд по карте оплатить не получается", – пишут пользователи на сайте.

Как информируют "Осторожно, новости" ссылаясь на местного жителя, проблемы с мобильной связью и интернетом наблюдаются в регионе с вечера 1 августа. На перебои жалуются пользователи сразу нескольких операторов. 

При этом департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области сообщил, что сбои возможны "в связи с проведением плановых работ в рамках безопасности". Какой характер носят работы, не уточняется.

Издание NGS70.RU обратилось к трем крупным операторам связи. Представители всех трех компаний пояснили, что трудности в подключении возникают по независящим от них причинам.

Россия томская область интернет Сибирь
Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

14:37:23 04-08-2025

Это и есть рабство. Раньше жили люди, не было этого и как то жили. Теперь отобрали - беда. Не оплачивает?! Носи с собой деньги. Не отправляет сообщение - позвони

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:37 04-08-2025

Гость (14:37:23 04-08-2025) Это и есть рабство. Раньше жили люди, не было этого и как то... Раньше землю и на волах пахали...

Историю знать нужно, но жить историей нельзя, потому что это путь к деградации!

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:27 05-08-2025

Гость (14:49:37 04-08-2025) Раньше землю и на волах пахали...Историю знать нужно...
А чем плоха деградация? Чем больше деградация тем ближе к традиционным ценностям. Вот афганец допустим побивает свою женщину камнями, ну у него и дед его побивал бабку и прадед и прапрадед. Культурный код, скрепа, традиционные ценности, история, это объединяет афганский народ. И посмотрите - их никто не может победить! Все уходят не солоно хлебавши.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:20 04-08-2025

Гость (14:37:23 04-08-2025) Это и есть рабство. Раньше жили люди, не было этого и как то... Так связи тоже практически нет. И да, вы наличку где будете брать? Большинство зп на карту получает, при неработающих банкоматах придется идти в отделение банка. А отделения эти даже у нашеговсего изрядно подсократили. Будет весело.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:43:25 05-08-2025

Гость (14:37:23 04-08-2025) Это и есть рабство. Раньше жили люди, не было этого и как то...
Действительно, для чего мы развивали технологии, кричали направо и налево, что Россия матушка процветает. Сейчас большинство технологий и удобств завязано на связи и интернете. Идет эпоха цифровых технологий, а такие люди, с каменных пещер, дальше пускай остаются в Тайге и наслаждаются деревенской глушью.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Я

14:45:05 04-08-2025

А в Барнауле уже два месяца так.В деревнях за наличный расчёт уже перешли магазины.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:40 04-08-2025

Я (14:45:05 04-08-2025) А в Барнауле уже два месяца так.В деревнях за наличный расчё... В деревенских магазинах, после 2014, достали снова тетрадки, под запись.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:57 04-08-2025

Я (14:45:05 04-08-2025) В деревнях за наличный расчёт уже перешли магазины. Да что же вы брешете как лошади Ксении Собчак? На прошлой неделе в деревнях картой спокойно рассчитывался и в Крутихе и в Подойниково и в Панкрушихе. Хотел еще в Подсосново за пивом заехать, но там магазин еще не работал...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:25 04-08-2025

а в томских новостях написано, что барнаульцы вторую неделю на это жалуются?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:19:42 04-08-2025

А такой банк как Промсвязьбанк вооюще кассы не имеет аыдача только в банкомате.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:56 06-08-2025

Сами себе могилу роют, цифровой век он на то и цифровой, что без интернета никуда. Постоянно искать сеть WiFi, это каторга. Никакого удобства и дат. Если хотите чтобы граждане отнеслись с пониманием, то пусть поймут нас и выдают нам наличные, как маски и антисептик во времена ковида

  4 Нравится
Ответить
