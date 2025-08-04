Жители Томска четвертые сутки жалуются на сбои в работе мобильного интернета
Когда подключение к Сети будет стабильным – неизвестно
04 августа 2025, 14:30, ИА Амител
Жители Томска жалуются на некорректную работу мобильного интернета и связи. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Так, у томичей не открываются сайты, мессенджеры и приложения. Некоторые говорят о проблемах с оплатой по терминалу.
- "Не работают мессенджеры";
- "Нет мобильной связи";
- "Не открываются сайты";
- "Невозможно нормально зайти в банк, и даже проезд по карте оплатить не получается", – пишут пользователи на сайте.
Как информируют "Осторожно, новости" ссылаясь на местного жителя, проблемы с мобильной связью и интернетом наблюдаются в регионе с вечера 1 августа. На перебои жалуются пользователи сразу нескольких операторов.
При этом департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области сообщил, что сбои возможны "в связи с проведением плановых работ в рамках безопасности". Какой характер носят работы, не уточняется.
Издание NGS70.RU обратилось к трем крупным операторам связи. Представители всех трех компаний пояснили, что трудности в подключении возникают по независящим от них причинам.
14:37:23 04-08-2025
Это и есть рабство. Раньше жили люди, не было этого и как то жили. Теперь отобрали - беда. Не оплачивает?! Носи с собой деньги. Не отправляет сообщение - позвони
14:49:37 04-08-2025
Гость (14:37:23 04-08-2025) Это и есть рабство. Раньше жили люди, не было этого и как то... Раньше землю и на волах пахали...
Историю знать нужно, но жить историей нельзя, потому что это путь к деградации!
10:48:27 05-08-2025
Гость (14:49:37 04-08-2025) Раньше землю и на волах пахали...Историю знать нужно...
А чем плоха деградация? Чем больше деградация тем ближе к традиционным ценностям. Вот афганец допустим побивает свою женщину камнями, ну у него и дед его побивал бабку и прадед и прапрадед. Культурный код, скрепа, традиционные ценности, история, это объединяет афганский народ. И посмотрите - их никто не может победить! Все уходят не солоно хлебавши.
18:02:20 04-08-2025
Гость (14:37:23 04-08-2025) Это и есть рабство. Раньше жили люди, не было этого и как то... Так связи тоже практически нет. И да, вы наличку где будете брать? Большинство зп на карту получает, при неработающих банкоматах придется идти в отделение банка. А отделения эти даже у нашеговсего изрядно подсократили. Будет весело.
18:43:25 05-08-2025
Гость (14:37:23 04-08-2025) Это и есть рабство. Раньше жили люди, не было этого и как то...
Действительно, для чего мы развивали технологии, кричали направо и налево, что Россия матушка процветает. Сейчас большинство технологий и удобств завязано на связи и интернете. Идет эпоха цифровых технологий, а такие люди, с каменных пещер, дальше пускай остаются в Тайге и наслаждаются деревенской глушью.
14:45:05 04-08-2025
А в Барнауле уже два месяца так.В деревнях за наличный расчёт уже перешли магазины.
15:15:40 04-08-2025
Я (14:45:05 04-08-2025) А в Барнауле уже два месяца так.В деревнях за наличный расчё... В деревенских магазинах, после 2014, достали снова тетрадки, под запись.
15:51:57 04-08-2025
Я (14:45:05 04-08-2025) В деревнях за наличный расчёт уже перешли магазины. Да что же вы брешете как лошади Ксении Собчак? На прошлой неделе в деревнях картой спокойно рассчитывался и в Крутихе и в Подойниково и в Панкрушихе. Хотел еще в Подсосново за пивом заехать, но там магазин еще не работал...
14:46:25 04-08-2025
а в томских новостях написано, что барнаульцы вторую неделю на это жалуются?
19:19:42 04-08-2025
А такой банк как Промсвязьбанк вооюще кассы не имеет аыдача только в банкомате.
17:14:56 06-08-2025
Сами себе могилу роют, цифровой век он на то и цифровой, что без интернета никуда. Постоянно искать сеть WiFi, это каторга. Никакого удобства и дат. Если хотите чтобы граждане отнеслись с пониманием, то пусть поймут нас и выдают нам наличные, как маски и антисептик во времена ковида