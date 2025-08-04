Когда подключение к Сети будет стабильным – неизвестно

04 августа 2025, 14:30, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

Жители Томска жалуются на некорректную работу мобильного интернета и связи. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Так, у томичей не открываются сайты, мессенджеры и приложения. Некоторые говорят о проблемах с оплатой по терминалу.

"Не работают мессенджеры";

"Нет мобильной связи";

"Не открываются сайты";

"Невозможно нормально зайти в банк, и даже проезд по карте оплатить не получается", – пишут пользователи на сайте.

Как информируют "Осторожно, новости" ссылаясь на местного жителя, проблемы с мобильной связью и интернетом наблюдаются в регионе с вечера 1 августа. На перебои жалуются пользователи сразу нескольких операторов.

При этом департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области сообщил, что сбои возможны "в связи с проведением плановых работ в рамках безопасности". Какой характер носят работы, не уточняется.

Издание NGS70.RU обратилось к трем крупным операторам связи. Представители всех трех компаний пояснили, что трудности в подключении возникают по независящим от них причинам.