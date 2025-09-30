Жители многоквартирного дома замерзают без отопления в Барнауле

Несмотря на многочисленные обращения жильцов в управляющие организации, ситуация пока не изменилась

30 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле жители дома по адресу ул. Парижской Коммуны, 64, жалуются на отсутствие отопления.

По словам горожан, сегодня на улице -2°С, в доме 16 квартир, где живут пожилые люди и дети, но батареи остаются холодными. Несмотря на многочисленные обращения в управляющую компанию и администрацию, ситуация пока не изменилась.