Жители многоквартирного дома замерзают без отопления в Барнауле
Несмотря на многочисленные обращения жильцов в управляющие организации, ситуация пока не изменилась
30 сентября 2025, 12:00, ИА Амител
Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле жители дома по адресу ул. Парижской Коммуны, 64, жалуются на отсутствие отопления.
По словам горожан, сегодня на улице -2°С, в доме 16 квартир, где живут пожилые люди и дети, но батареи остаются холодными. Несмотря на многочисленные обращения в управляющую компанию и администрацию, ситуация пока не изменилась.
«Люди замерзают, а реакции нет. Что делать?» – рассказала одна из жительниц дома в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул".
12:08:10 30-09-2025
Таких домов в Барнауле наверное ещё очень много, У нас в Невском ещё вчера не было отопления совсем. Сегодня в квартире запустили 2 стояка из четырех. И квартир у нас в доме совсем не 16-ть.
12:09:07 30-09-2025
Вот новость то ! В Барнауле у процентов 90 домов еще не включено отопление и сегодня ночью многие дуба дали. Давайте про каждый дом писать тогда.
12:13:02 30-09-2025
Не хочу пока отопления, кондюк на холод работает целый день.
14:40:19 30-09-2025
Иванна (12:13:02 30-09-2025) Не хочу пока отопления, кондюк на холод работает целый день.... я на работе тоже с кондеем на +17
12:27:24 30-09-2025
прямо так и замерзают... еще минуса не было
12:34:47 30-09-2025
111 (12:27:24 30-09-2025) прямо так и замерзают... еще минуса не было... Утром градусник в районе старой Ленты минус 3 показывал.
17:13:24 30-09-2025
Гость (12:34:47 30-09-2025) Утром градусник в районе старой Ленты минус 3 показывал....
а в помещении сколько? тож до -2 упало?
12:27:56 30-09-2025
Ответ ГИГАЧАД
Вот такое стихотворение получилось:
✍️ Зима без тепла
Замерзли окна в квартире моей,
Холодно стало средь ночи глухой.
Без отопления мерзнут жильцы,
Обогреватели спасают едва лишь покой.
Стучат зубами старики и ребятня,
Чай кипятят, укрывшись одеялами тесно.
Дрожит младенец в кроватке своей,
Сердце сжимается больно и жестоко.
Барнаул, ты красив зимой порой,
Но почему же теплом согреть не можешь?
Греют друг друга соседи душой,
От бедствия общего вместе вздохнешь.
Пусть трубы исправятся скоро, друзья,
И снова тепло поселится в домах.
Вернется уют, тишина и покой,
Ведь главное — чтоб было людям легко и светло!
12:52:21 30-09-2025
На Рылеева тоже холодина, и каждый день слышим, к вечеру запустим, наступает вечер, а отопления как не было так и нет🤷🏻♀️
13:07:02 30-09-2025
- "Люди замерзают, а реакции нет. Что делать?"----------- Всегда возникает вопрос, а если бы там жил прокурор или чинуша из Белого дома?
13:10:58 30-09-2025
Гость (13:07:02 30-09-2025) - "Люди замерзают, а реакции нет. Что делать?"----------- В... Ты глянь что это за дом. Старое двухэтажное сооружение. Там не могут жить чиновники.
13:21:09 30-09-2025
Гость (13:10:58 30-09-2025) Ты глянь что это за дом. Старое двухэтажное сооружение. Там ... Согласен не могут, а вдруг.
13:09:08 30-09-2025
Если кому-то холодно - просто переждите осень на Бали.
13:49:06 30-09-2025
Гость (13:09:08 30-09-2025) Если кому-то холодно - просто переждите осень на Бали. ... Гост, ты богатенький Буратино? В этом домишке живут те, у которых душа, а в кармане не шиша. Значит твой совет идет лесом.
13:54:08 30-09-2025
Гость (13:49:06 30-09-2025) Гост, ты богатенький Буратино? В этом домишке живут те, у ко... Кто мешает им и тебе разбогатеть? Только внутренние ограничения в своей голове. Нужно стремиться к более богатой жизни. В стране должно быть много богатых людей чтобы страна процветала. Так что старайся сам и старай других.
14:04:02 30-09-2025
Гость (13:54:08 30-09-2025) Кто мешает им и тебе разбогатеть? Только внутренние ограниче... Гост, оставь свою демагогию при себе, Россия это не скандинавские страны с человеческим лицом. Здесь рыжий чубайсина порылся, так глЫбако, что многим приходится долгие годы жить в таких развалюхах, куда любая вельможа в страшном сне не поселится.
14:16:08 30-09-2025
Гость (14:04:02 30-09-2025) Гост, оставь свою демагогию при себе, Россия это не скандина... Тебе всегда кто-то виноват. То белые, то красные. то Чубайс. Чубайс тебе будет фасад красить и стены в подъезде? Меня поражает такая инфантильность во взрослых людях. 99% только и делают что страдают, вместо того чтобы засучить рукава и начать работать.
14:24:29 30-09-2025
Гость (14:16:08 30-09-2025) Тебе всегда кто-то виноват. То белые, то красные. то Чубайс.... Гост, ты все таки лезешь, как ерш в бутылку? Там сказано живут седовласые старики и старухи, это у тебя пока по жилам бежит кровь с молоком, а когда замаячит погост, как будешь петь?
15:35:54 30-09-2025
Гость (14:24:29 30-09-2025) Гост, ты все таки лезешь, как ерш в бутылку? Там сказано жив... Всегда есть выход:
На помещение в государственный дом-интернат для престарелых имеют право граждане пенсионного возраста (женщины от 55, мужчины от 60 лет), инвалиды I и II группы, нуждающиеся в уходе, и ветераны войны. Порядок оформления предусматривает обращение в органы социальной защиты по месту жительства, сбор медицинских документов и подачу заявления. Решение о переезде должно быть принято самим пожилым человеком, если он не признан недееспособным.
15:52:20 30-09-2025
Гость (15:35:54 30-09-2025) Всегда есть выход:На помещение в государственный дом-инт...
я в 55 могу и сейчас уже ехать ?)
17:12:30 30-09-2025
Гость (15:35:54 30-09-2025) Всегда есть выход:На помещение в государственный дом-инт... аааа знаем мы это дело. По этому заявлению тебя поместят в изоляцию и потом приведут врачей они тебя осмотрят и вынесут диагноз недееспособен и на этом основании эта шаражка получит опекунство на время пребывания тебя в этом учреждении. А потом ты опа и внезапно помрешь (методов ускорить кончину вагон начиная от укола не тем лекарством и до порошочков в похлебку с супом) И уже на законном основании твое имущество толканут тихо поделив бабки те кто курирует шаражку
16:06:59 30-09-2025
Гость (13:09:08 30-09-2025) Если кому-то холодно - просто переждите осень на Бали. ... Бали - дыра.
Есть же Тай, Гоа и Мальдивы.
13:10:25 30-09-2025
Ну уж не до такой степени холод, зачем такое преувеличение! Можно подумать, что -30 на улице и батареи перемёрзли 🤦
13:31:03 30-09-2025
На эмильке дали 28 еще. Все ок. А если бы не дали , то включили бы обогреватели и не раздували сопли. Одномоментно не могут дать во все дома.
14:20:21 30-09-2025
Когда уже все успели замёрзнуть, ещё два дня назад было +25, второй день только как похолодало.
14:32:37 30-09-2025
Иванна (12:13:02 30-09-2025) Не хочу пока отопления, кондюк на холод работает целый день.... че врешь?
14:39:12 30-09-2025
нам вчера включили, дома жарища , перекрыла батареи
14:48:13 30-09-2025
Элен без ребят (14:39:12 30-09-2025) нам вчера включили, дома жарища , перекрыла батареи... Это хорошо, когда есть перекрывашка, а если нет?
15:27:04 30-09-2025
Гость (14:48:13 30-09-2025) Это хорошо, когда есть перекрывашка, а если нет?...
Открой окно
15:28:34 30-09-2025
Гость (14:48:13 30-09-2025) Это хорошо, когда есть перекрывашка, а если нет?... Если нет - поставь. Или тебе Чубайс должен оплатить установку крана?
15:08:46 30-09-2025
Что делать? - это современное поколение привыкшее к электричеству и теплому сортиру
а еще лет 50 назад всего этого вообще не было и такого вопроса в принципе не задввали
Отвечу -руки есть тащите в квартиру буржуйку, выводжите трубу в форточку и топите дровами а кто поумнее и помастеровитее тот и угольком поддаст
15:20:26 30-09-2025
умник из Политеха (15:08:46 30-09-2025) Что делать? - это современное поколение привыкшее к электрич... в МКД за такое нахлобучат.
15:54:53 30-09-2025
умник из Политеха (15:08:46 30-09-2025) Что делать? - это современное поколение привыкшее к электрич...
изза того что теперь теплые сортиры к нам и едут мигранты
раньше то им тут попы морозить не загнать было
16:56:54 30-09-2025
Димитрова 41 - тепла нет, сегодня правление ТСЖ опубликовало решение запустить отопление к выходным. Издеваются, наверное, они говорят о какой-то экономии, но если посчитать стоимость электричества для обогревателей и лекарств для лечения простуды, то наверное экономии не будет. А еще нервные затраты: с работы домой пришел, а греться только у полотенце сушителя.