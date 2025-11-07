Жители Новосибирска заметили возле школы лису, пытающуюся утащить огромную кость

Хищница подходит слишком близко к людям и детям

07 ноября 2025, 16:45, ИА Амител

В Новосибирске у школы № 123 заметили лису с огромной костью в зубах. Животное видели рядом с жилым комплексом "Фламинго", где, по словам местных жителей, оно появляется не впервые. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Горожане обеспокоены, что хищница подходит слишком близко к людям и детям. Один из очевидцев написал, что рыжая "тусуется" в районе уже несколько месяцев, хотя, возможно, это разные особи.

Пока специалисты не информировали, будут ли предпринимать меры по отлову животного. Экологи напоминают, что подходить к диким лисам и пытаться их кормить опасно, особенно из-за риска распространения бешенства.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске лиса напала на девушку, но ее удалось спасти благодаря храбрости маленького той-терьера. По словам пострадавшей Виктории, сначала она приняла животное за кота и попыталась защитить питомца, но тот сам бросился навстречу хищнице.