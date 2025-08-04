И мы все частенько сидим без связи

04 августа 2025, 12:22, ИА Амител

С мая 2025 года в России начали регулярно фиксироваться случаи отключения мобильного интернета. Сибирь – и Алтайский край – не исключение. Правда, до нас шатдаун дошел не сразу. И причина не только в "поумневших" БПЛА противника, хотя эта опасность как основная по-прежнему остается. Стоит ли ругать в этом региональные власти? Или дело в поставщиках программного обеспечения? Почему до сих пор – учитывая четвертый год СВО – мы зависим от заокеанских дельцов IT-рынка? В этом разбирался amic.ru.

Триллионные потери?

«В <…> областях фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры» – такими сводками зачастую начинается и заканчивается рабочий день новостников информагентств страны.

Как amic.ru сообщал ранее, потери российской экономики от интернет-отключений за 65 дней серьезных шатдаунов с мая 2025-го (во время празднования 9 Мая в Москве и во время торжеств) составили 1,505 трлн рублей. Такие цифры опубликовало Общество защиты интернета (ОЗИ), использующее методику исследования Calculating the global economic cost of internet shutdowns Института Брукингса. Обратите внимание, что методика – от западного института. Стоит ли удивляться "триллионной" оценке проблемы?

Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов объяснил в разговоре со СМИ, почему подобные превентивные меры "погасить" намерения противника стали столь радикальными. По его словам, в 2022–2023 годах атаки беспилотников были сосредоточены на приграничных областях, а сами дроны двигались по заранее запрограммированным маршрутам.

Но военные технологии развиваются зачастую быстрее превентивного противодействия. В наведении БПЛА стали использовать LTE-модемы, которые поддерживают связь через ближайшие базовые станции сотовой сети. А LTE – это развитие технологии 4G. Поэтому с ограничением доступа в интернет падает качество и голосовой связи 4G, опускаясь к забытому уже 10–15 лет назад стандарту 2G.

Пока же хочется думать, что и противник в своих потенциальных целях рассматривает только предприятия ВПК, взлетно-посадочные полосы (ВПП) аэродромов и прочие цели военной специфики.

Но перестраховаться не будет лишним. Поэтому и разрушается система планирования авиаперелетов, бронирования отелей – зачем люди будут планировать на будущее, если задержка вылета может порушить не только ближайшие цели, но и долгосрочные планы на отпуск, на профессиональную деятельность?

Поэтому, перестраховываясь, заявки на ограничение доступа в интернет подают максимум компаний.

Очень в плане "перестраховки" успели поднатореть оперштабы при администрациях регионов. По словам источника, близкого к одному из сотовых операторов, в последние дни специалисты операторов перегружены заявками с требованиями об отключениях, которые присылают не уполномоченные на это руководители местного уровня.

Эти заявки из регионов надо отправлять в Москву, рассматривать их и определять, легитимны они или нет, составлять планы отключения. Но, понятно, все это требует времени, из-за этого не всегда доступ можно оперативно блокировать там, где это действительно нужно. А с другой стороны, по ошибке доступ можно заблокировать там, где это в принципе не требуется.

И вновь о первых целях для БПЛА противника: промышленные предприятия, особенно – ВПК. И здесь ситуация не отличается от эмоций гражданского населения. Все просто: многие функции по управлению что конвейером, что сопутствующими задачами логистики, бухгалтерии и планирования завязаны хоть и на локальную сеть предприятия, но с необходимостью выхода в интернет внешний.

"Облачная вспышка"

Как говорится в русской поговорке – "а ларчик просто открывался". До 40% российских компаний используют программное обеспечение от недружественных США – CloudFlare (та самая "Облачная вспышка").

Для справки:

Cloudflare – компания, основанная в США в 2009 году. Предоставляет широкий спектр услуг для улучшения работы веб-ресурсов. Основные направления ее деятельности включают в себя сеть доставки контента (CDN), защиту от DDoS-атак, управление DNS и обеспечение безопасности интернет-соединений.

CDN-сервис Cloudflare позволяет ускорить загрузку сайтов, распределяя их контент по серверам, расположенным по всему миру. Свою популярность компания завоевала еще и предоставлением бесплатной защиты от DDoS-атак на сайты и различными наборами бесплатных тарифов. Сегодня услугами компании пользуются миллионы сайтов по всему миру, включая крупные платформы и небольшие проекты.О мобильном интернете уже сказано выше. Но замечали ли вы даже дома, заходя в интернет с домашнего ноутбука при домашнем же Wi-Fi, что загрузка страниц сайта постоянно "ломается"? Страницы загружаются не с первого раза? Или начали загружать один сайт, привычно переключились на другой, а в итоге – не прогрузились ни тот, ни второй-третий в таком "параллельном" режиме (чего раньше не было)?

Вот оценка ситуации от этого "облачного" софт-разработчика:

«... Российские интернет-провайдеры используют несколько механизмов регулирования и блокировки сайтов, защищенных Cloudflare, в том числе внедряют пакеты для прерывания соединения и блокируют пакеты, чтобы соединение не устанавливалось. Новая тактика, которая начала применяться 9 июня, ограничивает размер передаваемого контента до 16 КБ, из-за чего многие сайты становятся практически недоступными».

С "друзьями" из-за океана все было ясно и раньше: ничего личного – только бизнес. Но у нас могли предвидеть это? Тем более после начала СВО?

Так почему оказываются заблокированными "безобидные" гражданские услуги?

И здесь все несложно. По информации одного из российских разработчиков программного обеспечения, обязательное условие использования того же CloudFlare – передача SSL-сертификата. Он защищает данные, которыми обменивается браузер пользователя с сервером сайта.

Если у компании есть доступ к вашему SSL-сертификату, то она в запросах и ответах видит все. Любые конфиденциальные данные в вашем трафике перестают быть конфиденциальными. В условиях цифровой войны это грубое нарушение правил информационной безопасности для российских компаний.

Естественно, такую вольготную почву из-под ног западных интересантов нужно было выбить. Тем более что Запад – по своим отработанным схемам пропаганды – обвиняет опять же Россию в "деструктивных действиях":

«Если вы используете Cloudflare для защиты своих сайтов, то, к сожалению, в настоящее время у Cloudflare нет возможности восстановить подключение к интернету для пользователей из России. Мы рекомендуем вам обратиться к российским организациям с просьбой отменить введенные ограничения».

С последним заявлением западный разработчик, видимо, погорячился.

Рунет без внешнего?

Более того, с декабря 2024 года Роскомнадзор (РКН) возобновил учения по отработке сценария отключения России от доступа к зарубежному интернету. Инициатором выступил Центробанк.

Операторы мобильной связи должны подтвердить готовность российского интернета обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия.

Другими словами, отключая всех, кто "сидит на западных протоколах", пытаются запустить свои защищенные механизмы. Разработки такие в России есть, можно не сомневаться. Но их работоспособность нужно проверить на взаимодействие с сервисами, библиотеками и другими ресурсами, расположенными в зарубежных сетях.

Еще с 2019 года РКН потребовал от операторов связи устанавливать на своих сетях технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Если проще, то это глубокая фильтрация трафика – DPI (Deep Packet Inspection). Раньше это называлось еще проще – цензура.

Но не стоит сразу вспоминать репрессии и прочее – если покопаетесь в том же интернете по поводу западной системы "Призма", то удивитесь несравненно больше.

Здесь вопрос ставится иначе. Выключить функции международной Сети, сохраняя возможности внутреннего трафика. Например – ограничение доступа, блокировка сервисов обхода ограничений к запрещенным веб-ресурсам типа VPN. Как прокомментировал СМИ директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров, "выключение международного интернета можно осуществить не только посредством блокировки, но и путем настройки маршрутизации интернет-трафика через внутренние российские узлы. В результате пользователи в регионах могут ограничиться доступом только к ресурсам <…> на серверах внутри страны".

По статистике (W3Techs, январь 2025 года), около 19% сайтов в мире, или более 24 миллионов ресурсов, используют Cloudflare. По оценкам экспертов, в России Cloudflare занимает около 44% рынка CDN и может достигать нескольких сотен тысяч сайтов. А на российское программное обеспечение отечественные компании пока не переходят: во-первых, денежные затраты и время; во-вторых, качество аналогичных IT-продуктов от "Яндекса", "Ростелекома" или "Касперского" пока не выше американского софта (которым, повторим, можно пользоваться бесплатно).

Вот и сидят граждане страны без мобильного интернета. Вот и появляются поправки в законы, которые могут ограничить возможности вполне законопослушных пользователей.

Кто – на выход? И кто – вместо?

По поводу блокировки в стране мессенджера WhatsApp разговоры идут давно (наверное, с момента отмены "Запрещенограма"). Но даже сейчас депутаты Госдумы не дают прогнозов, будет ли запрещен популярный мессенджер. Разговоры на ту же тему о Telegram пока сошли на нет после его выхода из Лондонской регистрации.

К тому же активно продвигается отечественная замена этим ресурсам – мессенджер Mах.

Но это тема уже для другого обзора.