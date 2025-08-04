НОВОСТИОбщество

Сеть пока не наша. Почему в России "слег" мобильный интернет

И мы все частенько сидим без связи

04 августа 2025, 12:22, ИА Амител

Смартфон / Фото: amic.ru
Смартфон / Фото: amic.ru

С мая 2025 года в России начали регулярно фиксироваться случаи отключения мобильного интернета. Сибирь – и Алтайский край – не исключение. Правда, до нас шатдаун дошел не сразу. И причина не только в "поумневших" БПЛА противника, хотя эта опасность как основная по-прежнему остается. Стоит ли ругать в этом региональные власти? Или дело в поставщиках программного обеспечения? Почему до сих пор – учитывая четвертый год СВО – мы зависим от заокеанских дельцов IT-рынка? В этом разбирался amic.ru.

Триллионные потери?

«В <…> областях фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры» – такими сводками зачастую начинается и заканчивается рабочий день новостников информагентств страны.

Как amic.ru сообщал ранее, потери российской экономики от интернет-отключений за 65 дней серьезных шатдаунов с мая 2025-го (во время празднования 9 Мая в Москве и во время торжеств) составили 1,505 трлн рублей. Такие цифры опубликовало Общество защиты интернета (ОЗИ), использующее методику исследования Calculating the global economic cost of internet shutdowns Института Брукингса. Обратите внимание, что методика – от западного института. Стоит ли удивляться "триллионной" оценке проблемы?

Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов объяснил в разговоре со СМИ, почему подобные превентивные меры "погасить" намерения противника стали столь радикальными. По его словам, в 2022–2023 годах атаки беспилотников были сосредоточены на приграничных областях, а сами дроны двигались по заранее запрограммированным маршрутам.

Но военные технологии развиваются зачастую быстрее превентивного противодействия. В наведении БПЛА стали использовать LTE-модемы, которые поддерживают связь через ближайшие базовые станции сотовой сети. А LTE – это развитие технологии 4G. Поэтому с ограничением доступа в интернет падает качество и голосовой связи 4G, опускаясь к забытому уже 10–15 лет назад стандарту 2G.

Пока же хочется думать, что и противник в своих потенциальных целях рассматривает только предприятия ВПК, взлетно-посадочные полосы (ВПП) аэродромов и прочие цели военной специфики.

Но перестраховаться не будет лишним. Поэтому и разрушается система планирования авиаперелетов, бронирования отелей – зачем люди будут планировать на будущее, если задержка вылета может порушить не только ближайшие цели, но и долгосрочные планы на отпуск, на профессиональную деятельность?

Поэтому, перестраховываясь, заявки на ограничение доступа в интернет подают максимум компаний.

Очень в плане "перестраховки" успели поднатореть оперштабы при администрациях регионов. По словам источника, близкого к одному из сотовых операторов, в последние дни специалисты операторов перегружены заявками с требованиями об отключениях, которые присылают не уполномоченные на это руководители местного уровня.

Эти заявки из регионов надо отправлять в Москву, рассматривать их и определять, легитимны они или нет, составлять планы отключения. Но, понятно, все это требует времени, из-за этого не всегда доступ можно оперативно блокировать там, где это действительно нужно. А с другой стороны, по ошибке доступ можно заблокировать там, где это в принципе не требуется.

И вновь о первых целях для БПЛА противника: промышленные предприятия, особенно – ВПК. И здесь ситуация не отличается от эмоций гражданского населения. Все просто: многие функции по управлению что конвейером, что сопутствующими задачами логистики, бухгалтерии и планирования завязаны хоть и на локальную сеть предприятия, но с необходимостью выхода в интернет внешний.

"Облачная вспышка"

Как говорится в русской поговорке – "а ларчик просто открывался". До 40% российских компаний используют программное обеспечение от недружественных США – CloudFlare (та самая "Облачная вспышка").

Для справки:
Cloudflare – компания, основанная в США в 2009 году. Предоставляет широкий спектр услуг для улучшения работы веб-ресурсов. Основные направления ее деятельности включают в себя сеть доставки контента (CDN), защиту от DDoS-атак, управление DNS и обеспечение безопасности интернет-соединений.
CDN-сервис Cloudflare позволяет ускорить загрузку сайтов, распределяя их контент по серверам, расположенным по всему миру. Свою популярность компания завоевала еще и предоставлением бесплатной защиты от DDoS-атак на сайты и различными наборами бесплатных тарифов. Сегодня услугами компании пользуются миллионы сайтов по всему миру, включая крупные платформы и небольшие проекты.О мобильном интернете уже сказано выше. Но замечали ли вы даже дома, заходя в интернет с домашнего ноутбука при домашнем же Wi-Fi, что загрузка страниц сайта постоянно "ломается"? Страницы загружаются не с первого раза? Или начали загружать один сайт, привычно переключились на другой, а в итоге – не прогрузились ни тот, ни второй-третий в таком "параллельном" режиме (чего раньше не было)?

Вот оценка ситуации от этого "облачного" софт-разработчика:

«... Российские интернет-провайдеры используют несколько механизмов регулирования и блокировки сайтов, защищенных Cloudflare, в том числе внедряют пакеты для прерывания соединения и блокируют пакеты, чтобы соединение не устанавливалось. Новая тактика, которая начала применяться 9 июня, ограничивает размер передаваемого контента до 16 КБ, из-за чего многие сайты становятся практически недоступными».

С "друзьями" из-за океана все было ясно и раньше: ничего личного – только бизнес. Но у нас могли предвидеть это? Тем более после начала СВО?

Так почему оказываются заблокированными "безобидные" гражданские услуги?

И здесь все несложно. По информации одного из российских разработчиков программного обеспечения, обязательное условие использования того же CloudFlare – передача SSL-сертификата. Он защищает данные, которыми обменивается браузер пользователя с сервером сайта.

Если у компании есть доступ к вашему SSL-сертификату, то она в запросах и ответах видит все. Любые конфиденциальные данные в вашем трафике перестают быть конфиденциальными. В условиях цифровой войны это грубое нарушение правил информационной безопасности для российских компаний.

Естественно, такую вольготную почву из-под ног западных интересантов нужно было выбить. Тем более что Запад – по своим отработанным схемам пропаганды – обвиняет опять же Россию в "деструктивных действиях":

«Если вы используете Cloudflare для защиты своих сайтов, то, к сожалению, в настоящее время у Cloudflare нет возможности восстановить подключение к интернету для пользователей из России. Мы рекомендуем вам обратиться к российским организациям с просьбой отменить введенные ограничения».

С последним заявлением западный разработчик, видимо, погорячился.

Рунет без внешнего?

Более того, с декабря 2024 года Роскомнадзор (РКН) возобновил учения по отработке сценария отключения России от доступа к зарубежному интернету. Инициатором выступил Центробанк.

Операторы мобильной связи должны подтвердить готовность российского интернета обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия.

Другими словами, отключая всех, кто "сидит на западных протоколах", пытаются запустить свои защищенные механизмы. Разработки такие в России есть, можно не сомневаться. Но их работоспособность нужно проверить на взаимодействие с сервисами, библиотеками и другими ресурсами, расположенными в зарубежных сетях.

Еще с 2019 года РКН потребовал от операторов связи устанавливать на своих сетях технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Если проще, то это глубокая фильтрация трафика – DPI (Deep Packet Inspection). Раньше это называлось еще проще – цензура.

Но не стоит сразу вспоминать репрессии и прочее – если покопаетесь в том же интернете по поводу западной системы "Призма", то удивитесь несравненно больше.

Здесь вопрос ставится иначе. Выключить функции международной Сети, сохраняя возможности внутреннего трафика. Например – ограничение доступа, блокировка сервисов обхода ограничений к запрещенным веб-ресурсам типа VPN. Как прокомментировал СМИ директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров, "выключение международного интернета можно осуществить не только посредством блокировки, но и путем настройки маршрутизации интернет-трафика через внутренние российские узлы. В результате пользователи в регионах могут ограничиться доступом только к ресурсам <…> на серверах внутри страны".

По статистике (W3Techs, январь 2025 года), около 19% сайтов в мире, или более 24 миллионов ресурсов, используют Cloudflare. По оценкам экспертов, в России Cloudflare занимает около 44% рынка CDN и может достигать нескольких сотен тысяч сайтов. А на российское программное обеспечение отечественные компании пока не переходят: во-первых, денежные затраты и время; во-вторых, качество аналогичных IT-продуктов от "Яндекса", "Ростелекома" или "Касперского" пока не выше американского софта (которым, повторим, можно пользоваться бесплатно).

Вот и сидят граждане страны без мобильного интернета. Вот и появляются поправки в законы, которые могут ограничить возможности вполне законопослушных пользователей.

Кто – на выход? И кто – вместо?

По поводу блокировки в стране мессенджера WhatsApp разговоры идут давно (наверное, с момента отмены "Запрещенограма"). Но даже сейчас депутаты Госдумы не дают прогнозов, будет ли запрещен популярный мессенджер. Разговоры на ту же тему о Telegram пока сошли на нет после его выхода из Лондонской регистрации.

К тому же активно продвигается отечественная замена этим ресурсам – мессенджер Mах.

Но это тема уже для другого обзора.

Комментарии 24

Avatar Picture
Гость

13:04:31 04-08-2025

Сейчас была в центре интернета нет совсем, интересно как работает честный знак и терминалы, а почему то в не центра интернет есть, как объяснить почему именно центр отключен, администрацию берегут, может всё-таки причина другая.

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:48 04-08-2025

Гость (13:04:31 04-08-2025) Сейчас была в центре интернета нет совсем, интересно как раб... Так в статье и написано, администрация на первом месте кого берегут

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:41 04-08-2025

Гость (13:25:48 04-08-2025) Так в статье и написано, администрация на первом месте кого ... Уже 2 недели в в центре нет мобильного инета на мегафоне

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:24 04-08-2025

Гость (13:50:41 04-08-2025) Уже 2 недели в в центре нет мобильного инета на мегафоне... Я сейчас с мегафона пишу. В каком месте центра у вас инета нет? Я на уличной парковке гэлэкси нахожусь.

  -32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:27:18 04-08-2025

Сейчас нахожусь возле "Гэлэкси". Мобильный инет от билайна глючит. Переключился на мегафон. Инет почти летает.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:31 04-08-2025

Гость (13:27:18 04-08-2025) Сейчас нахожусь возле "Гэлэкси". Мобильный инет от билайна г... А вот с МТС совсем беда на старом базаре

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:51:10 04-08-2025

Гость (13:27:18 04-08-2025) Сейчас нахожусь возле "Гэлэкси". Мобильный инет от билайна г... Террористов им не пользуются, всё ж очевидно

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

15:53:53 04-08-2025

странно, а почему провайдеры не стесняются принимать оплату за не нашу сеть в полном объеме, когда даже голосовая связь толком не работает?

  44 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:01:18 04-08-2025

"Облачная вспышка" вражеская, но блокируют то её наши.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:45:58 04-08-2025

Так, ну всё это и без статьи понятно было. Главное-то - что дальше? Выход из положения для рядовых простых?.. Никто так и не сказал. И не скажет, видимо :))

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:33:41 04-08-2025

Гость (18:45:58 04-08-2025) Так, ну всё это и без статьи понятно было. Главное-то - что ... Главный вопрос кто будет платить, откуда деньги! Теперь ясно, что дальше?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:22:26 04-08-2025

А деньги исправно собирают,как и поднятие тарифов стабильное

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Игорь

21:59:11 04-08-2025

Осталось потратить (именно потратить на дело, а не распилить и не пустить на откаты) пару миллиардов баксов и тогда, может быть, у нас будет какое-нибудь подобие КлаудФлейра. А пока я лучше потрачу деньги на обход блокировок, чем буду пользоваться "аналогов нет", который, к тому же, вполне может торгануть персональными данными клиентов.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:51:49 04-08-2025

МТС от Комсомольского до Красноармейского лежит в центре. Другие операторы работают. Какой смысл такой избирательной блокировки? Да и нет ничего военного в городе, сплошь глупость какая-то.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Николай

03:18:21 05-08-2025

Да какие нафиг дроны, дураку понятно что они вообще не при чём. Изначально казалось что отключают на время перестройки сетей на новый лад, создают суверенный интернет, но теперь больше склоняюсь к тому что народ тупо дрессируют. Травят тут и там чтобы привыкали - какую бы дичь власти не творили, будем сидеть как мыши. Года два назад я думал что уж если интернет выключат - то народ точно с катушек сорвётся и сожгёт Москву к чертям. Не тут то было. Сидят как мыши поганые. Касаемо дронов - за Урал ещё ни один не прилетал, хотя пол Сибири и ДВ так же без интернета. Эту страну не спасти, она обречена сгнить в рабстве у кремля. Можно её только покинуть, пока ещё выпускают.

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:42:09 05-08-2025

Николяша (03:18:21 05-08-2025) Да какие нафиг дроны, дураку понятно что они вообще не при ... а ты значит не мышь поганая?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:34:25 06-08-2025

Николай (03:18:21 05-08-2025) Да какие нафиг дроны, дураку понятно что они вообще не при ... Так сматывайся ,кто тебя держит

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:50:03 06-08-2025

Николай (03:18:21 05-08-2025) Да какие нафиг дроны, дураку понятно что они вообще не при ...
И спалился ты, хохол, в предпоследнем предложении😆

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:52:54 06-08-2025

Николай (03:18:21 05-08-2025) Да какие нафиг дроны, дураку понятно что они вообще не при ... Причем без связи Камчатка, Сахалин... какой хохлячий дрон туда долетит...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Саня

15:03:52 05-08-2025

Если эти отключения от дронов, то почему тогда их столько летает и везде долетают? Лапшу вешают...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:28:30 06-08-2025

По данной ситуации в голове только маты!!!
И вопрос КОГДА УСТРАНЯТ ПРОБЛЕМУ???

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вовик

22:27:44 07-08-2025

Николай правильно написал, нас дрессеруют, началось с ковида. И не какой он не хохол! Весь мир развивается а мы откатываемся назад. А ещё мне нравится как некоторые товарищи говорят что пофиг на все, на кортошке и капусте поживём. Люди на дворе 21 век!!! Давайте созидать а не разрушать!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

14:06:37 09-08-2025

Это делается для продвижения кабельного интернета!.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вольдемар

21:25:07 10-08-2025

ВКонтакте после полного перевода в госсобственнось открывается хуже все тормозных сайтов вместе взятых. Казалось бы - при чем тут клоудфлар?

  0 Нравится
Ответить

