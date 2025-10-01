Жительница Алтая вызвала полицию, чтобы ее "развеселили"

За ложное сообщение об опасности женщину привлекли к ответственности

01 октября 2025, 14:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае жительница Красногорского района решила вызвать полицию, объяснив диспетчеру, что муж ее избивает, и пригрозила порезать себе вены, а также нанести ранения супругу. На ее слова немедленно отреагировали, и к месту выехал наряд.

Однако прибывшие сотрудники обнаружили совсем иную картину: в доме находилась нетрезвая женщина, которая призналась, что муж на самом деле находится далеко – на заработках, а вызов был сделан лишь потому, что ей стало "очень грустно", рассказали в краевом управлении по обеспечению деятельности мировых судей.

В итоге за ложное сообщение об опасности сельчанку привлекли к ответственности. Суд назначил ей штраф в размере 1000 рублей.