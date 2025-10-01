НОВОСТИОбщество

Жительница Алтая вызвала полицию, чтобы ее "развеселили"

За ложное сообщение об опасности женщину привлекли к ответственности

01 октября 2025, 14:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае жительница Красногорского района решила вызвать полицию, объяснив диспетчеру, что муж ее избивает, и пригрозила порезать себе вены, а также нанести ранения супругу. На ее слова немедленно отреагировали, и к месту выехал наряд.

Однако прибывшие сотрудники обнаружили совсем иную картину: в доме находилась нетрезвая женщина, которая призналась, что муж на самом деле находится далеко – на заработках, а вызов был сделан лишь потому, что ей стало "очень грустно", рассказали в краевом управлении по обеспечению деятельности мировых судей.

В итоге за ложное сообщение об опасности сельчанку привлекли к ответственности. Суд назначил ей штраф в размере 1000 рублей.

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Житель Алтайского края вызвал полицию, чтобы ему помогли найти потерянный паспорт

Приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили заявителя дома в состоянии алкогольного опьянения, а его паспорт нашли в жилище
НОВОСТИОбщество

Алтайский край полиция

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

14:47:35 01-10-2025

Дубинкой надо было развеселить ее))))

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:03 01-10-2025

дубьем по шниптам надо было развеселить

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:32:47 01-10-2025

какой то штраф смешной учитывая то что еще и суд был а не просто так выписали.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:36:30 01-10-2025

прикольная.
а вы - злые зануды.

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров