Жительница Алтайского края заплатила мошеннице 1,1 млн рублей за "улучшение жизни"

Суд признал подсудимую виновной в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима

25 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Шар гадалки / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Шар гадалки / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае вынесен приговор по делу о мошенничестве с использованием эзотерических услуг. Как сообщает пресс-служба судов региона, жительница Зонального района перевела лжецелительнице 1,1 млн рублей за обещания "улучшить жизнь" с помощью магических обрядов.

Мошенница, 32-летняя жительница села Горняк, через WhatsApp* предлагала проведение "эзотерических обрядов" с октября 2024 по февраль 2025 года. Всего жертва перечислила 1 150 813 рублей, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Суд признал подсудимую виновной в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима. С виновной взыскано 1 142 600 рублей в пользу потерпевшей. Приговор был смягчен в связи с наличием у осужденной малолетнего ребенка.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ

Алтайский край Мошенники

Avatar Picture
Гость

08:51:50 26-09-2025

А сама не пробовала улучшить свою жизнь?

Avatar Picture
Не понял

02:26:22 27-09-2025

Не понял! А в чем мошенничество?) Хотела улучшить, обряд тоже хотела - получила))

Кпк закрылся, не мошенничество значит, денег не видать, а тут на тебе)

