Жительница Алтайского края заплатила мошеннице 1,1 млн рублей за "улучшение жизни"

25 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Шар гадалки / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае вынесен приговор по делу о мошенничестве с использованием эзотерических услуг. Как сообщает пресс-служба судов региона, жительница Зонального района перевела лжецелительнице 1,1 млн рублей за обещания "улучшить жизнь" с помощью магических обрядов.

Мошенница, 32-летняя жительница села Горняк, через WhatsApp* предлагала проведение "эзотерических обрядов" с октября 2024 по февраль 2025 года. Всего жертва перечислила 1 150 813 рублей, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Суд признал подсудимую виновной в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима. С виновной взыскано 1 142 600 рублей в пользу потерпевшей. Приговор был смягчен в связи с наличием у осужденной малолетнего ребенка.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ