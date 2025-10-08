Жительница Барнаула предупредила о мужчине, который домогается девушек в автобусе

По словам пострадавшей, мужчина позволил себе трогать ее за интимные места

08 октября 2025, 21:30, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле появилась информация о мужчине, который систематически пристает к девушкам в общественном транспорте. Как сообщают в Telegram-канал "Инцидент Барнаул", одна из жительниц города столкнулась с ним уже в третий раз в автобусе № 20.

По словам пострадавшей, в последний инцидент мужчина позволил себе трогать ее за интимные места.

«Я попыталась убрать его руку, но он упорно держал ее», – рассказала девушка.

Она смогла составить подробное описание внешности: мужчине около 60–65 лет, выглядит прилично – одет в пальто, рубашку, брюки и туфли, на голове норковая кепка, на левой руке золотые часы, светлые глаза.