Жительница Барнаула предупредила о мужчине, который домогается девушек в автобусе
По словам пострадавшей, мужчина позволил себе трогать ее за интимные места
08 октября 2025, 21:30, ИА Амител
В Барнауле появилась информация о мужчине, который систематически пристает к девушкам в общественном транспорте. Как сообщают в Telegram-канал "Инцидент Барнаул", одна из жительниц города столкнулась с ним уже в третий раз в автобусе № 20.
По словам пострадавшей, в последний инцидент мужчина позволил себе трогать ее за интимные места.
«Я попыталась убрать его руку, но он упорно держал ее», – рассказала девушка.
Она смогла составить подробное описание внешности: мужчине около 60–65 лет, выглядит прилично – одет в пальто, рубашку, брюки и туфли, на голове норковая кепка, на левой руке золотые часы, светлые глаза.
21:42:20 08-10-2025
Как-то не по-комсомольски поступила девушка. Старость в норковой кепке и с золотыми часами нужно уважать!
🤣🤣🤣🤣
23:32:15 08-10-2025
Вчера ехала в автобусе изнасиловании
Сегодня, тоже самое.
Завтра опять поеду...
08:43:07 09-10-2025
Из серии (23:32:15 08-10-2025) Вчера ехала в автобусе изнасиловании Сегодня, тоже само...
Дочку или маму отправьте этим маршрутом. И мы вместе с вами посмеемся. Ведь смешно же будет, да?
07:10:49 09-10-2025
По камерам нельзя посмотреть?
09:09:24 09-10-2025
[По словам пострадавшей, мужчина позволил себе трогать ее за интимные места....]
По-моему это просто чьи-то влажные мечты..
10:47:50 09-10-2025
Мимопроходящий (09:09:24 09-10-2025) [По словам пострадавшей, мужчина позволил себе трогать ее з...
Ваши?
Отвратительно, что мужчины готовы до последнего защищать подобного извращенца.
11:15:31 09-10-2025
Мимопроходящий (09:09:24 09-10-2025) [По словам пострадавшей, мужчина позволил себе трогать ее з... Отвратительно, что над пострадавшими девушками так глумятся, особенно в ИБ начиталась таких гнилых комментариев. Просто в шоке с людей, которые говорят, что наверное она удовольствие получила, понравилось, а как можно впасть в ступор,говорят другие. И причем не только мужчины, но и женщины позволяют так высказываться. Мизогинички, видимо. Все то у них неправда и сама виновата. Просто сюр.
Какое страшное общество.
14:09:15 09-10-2025
Гость (11:15:31 09-10-2025) Отвратительно, что над пострадавшими девушками так глумятся,... Отвратительно то, что особа, желая привлечь к себе внимание, обвиняет другого человека в уголовном деянии СОВЕРШЕННО БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО. Удивительное дело, но кроме нее в переполненном автобусе никто этого деяния не заметил. Так-то "Клевета наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей..", пусть готовит.
11:08:48 09-10-2025
65 лет --- охренеть. Наверное доживать в психушке будет
11:10:24 09-10-2025
золотые часы --- ну продай, вызови и трогай. Нахаляву хочет
11:37:54 09-10-2025
Может история выдумана и выпущена посмотреть на реакцию, и результаты тогда плачевны, общество винит девушку, а не преступника. Классика уже, да?
16:09:14 09-10-2025
Молчание провоцирует насилие. Если бы девушка на весь автобус возмутилась, он или сразу бы отстал или получил бы по шапке от нормальных мужиков.
01:15:02 10-10-2025
Гость (16:09:14 09-10-2025) Молчание провоцирует насилие. Если бы девушка на весь автобу... По кепке ) правда нормальные мужики могут и присесть потом ни за хрен пойми
16:17:11 09-10-2025
Часы точно золотые или рандоль? Обладатель золотых часов вряд ли будет толкаться в автобусе в поиске одной и той же девчонки.