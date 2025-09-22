Красавица из Барнаула представит Алтайский край на конкурсе "Мисс Россия – 2025"

Заключительный этап конкурса красоты состоится 4 октября в Московской области

22 сентября 2025, 08:28, ИА Амител

Конкурс красоты

Зоя Нохрина – первая вице-мисс Барнаула 2022 года участвует в конкурсе "Мисс Россия – 2025". Зое 22 года, в этом году окончила АлтГТУ. С детства занималась хореографией и актерским мастерством, а в модельный бизнес попала еще в подростковом возрасте.

«Я понимаю, какая впереди большая ответственность – представлять на конкурсе Алтайский край. Очень серьезно готовилась. Я давно понимала, что хочу принять участие в конкурсе "Мисс Россия", поэтому на протяжении всех трех недель буду выкладываться на максимум и на репетициях, и на тренировках», – рассказала amic.ru девушка.

Финал конкурса красоты состоится 4 октября в концертном зале Barvikha Luxury Village в Московской области. Победительница "Мисс Россия" получит корону от ведущего ювелирного дома Mercury, денежный приз в размере 1 миллиона рублей и право представлять Россию на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который пройдет в Таиланде в ноябре 2025 года.

В этом году конкурс "Мисс Россия" получил более 90 000 заявок на участие от девушек от 18 до 23 лет со всей страны, сообщает сайт мероприятия. Но в финал прошли только 50, среди них жительница Барнаула Зоя Нохрина.