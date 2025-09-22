Красавица из Барнаула представит Алтайский край на конкурсе "Мисс Россия – 2025"
Заключительный этап конкурса красоты состоится 4 октября в Московской области
22 сентября 2025, 08:28, ИА Амител
Зоя Нохрина – первая вице-мисс Барнаула 2022 года участвует в конкурсе "Мисс Россия – 2025". Зое 22 года, в этом году окончила АлтГТУ. С детства занималась хореографией и актерским мастерством, а в модельный бизнес попала еще в подростковом возрасте.
«Я понимаю, какая впереди большая ответственность – представлять на конкурсе Алтайский край. Очень серьезно готовилась. Я давно понимала, что хочу принять участие в конкурсе "Мисс Россия", поэтому на протяжении всех трех недель буду выкладываться на максимум и на репетициях, и на тренировках», – рассказала amic.ru девушка.
Финал конкурса красоты состоится 4 октября в концертном зале Barvikha Luxury Village в Московской области. Победительница "Мисс Россия" получит корону от ведущего ювелирного дома Mercury, денежный приз в размере 1 миллиона рублей и право представлять Россию на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который пройдет в Таиланде в ноябре 2025 года.
В этом году конкурс "Мисс Россия" получил более 90 000 заявок на участие от девушек от 18 до 23 лет со всей страны, сообщает сайт мероприятия. Но в финал прошли только 50, среди них жительница Барнаула Зоя Нохрина.
08:43:21 22-09-2025
симпатичная)
08:54:38 22-09-2025
Умница, красавица. Победы в конкурсе!
09:06:31 22-09-2025
Что с губами ?
Пчёлы покусали ?
12:39:23 22-09-2025
Гость (09:06:31 22-09-2025) Что с губами ?Пчёлы покусали ?... Нормальные губы. А почему нет фото в купальнике?
09:19:39 22-09-2025
Сотрудникам антидопингового комитета конкурса нужно бы проверять претенденток на уровень содержания силикона и ботокса в крови. Конкурсы красоты давно стали соревнованиями пластических хирургов и косметологов.
"Я понимаю, какая впереди большая ответственность – представлять на конкурсе край." - да не переживайте вы так, всем всё равно, хоть Уругвай, хоть Парагвай, Хоть Алтакрай.
09:24:59 22-09-2025
оссспади.
нам что? нужно дружно порадоваться з успешную барнаульскую домохозяйку?
09:30:20 22-09-2025
Barvikha Luxury Village - деревня барвиха.
типа тальменки, видимо.
09:44:49 22-09-2025
Зоя, умничка ! Красавица!! Победы в конкурсе!!!
10:44:51 22-09-2025
Тату нет, уже хорошо, остальное дело вкуса.
10:46:05 22-09-2025
Очень серьезно готовиться это имеется в виду тренажеры?! Сразу на ум приходит фильм Сталлоне "Рокки". Но как то сложно представить.
12:35:48 22-09-2025
Блин, ну красавица! Какая же умничка!
12:36:00 22-09-2025
Какая шикарная девушка!Настоящая красавица!Победы в конкурсе!
12:39:15 22-09-2025
Милое личико. И всё. Очертания губ безвольные. Взгляд безжизненный.
15:18:09 22-09-2025
Гость (12:39:15 22-09-2025) Милое личико. И всё. Очертания губ безвольные. Взгляд безжиз... Согласен
13:10:18 22-09-2025
красивая. Естественная. Даже если что-то делалось - то очень хорошо и деликатно. По виду - все настоящее
14:28:22 22-09-2025
Зоя молодец! Она уже прошла в финал!
Успехов ей!
15:16:08 22-09-2025
Безликая. Скучная.
15:17:01 22-09-2025
Фигура у девочки конечно не фонтан, прямая как палка, ни талии, ни бедер. Ну хоть не толстая, ладно. И это лучшая у нас в крае ? Печально ....
15:30:16 22-09-2025
Гость (15:17:01 22-09-2025) Фигура у девочки конечно не фонтан, прямая как палка, ни тал... Родит и всё проявится))) Нормальная девчонка, что вам ещё надо? Смотрите конкурс про Миссис, если такие требования, там возрастом постарше и уже пришито, где надо))) .
15:22:14 22-09-2025
Хаятели, а где можно фотки ваших красоток посмотреть?
15:37:50 22-09-2025
Гость (15:22:14 22-09-2025) Хаятели, а где можно фотки ваших красоток посмотреть?... Страхолюдины и их супруги начали минусовать. Активнее, активнее!
18:10:04 22-09-2025
Ну обычная деваха. Ничего в ней такого нет. Симпатичная, никто не спорит. Чего альфачи и сигмабои хвосты-то распустили? Помойтесь сначала сходите. Девуньке удачи. Главное участие.