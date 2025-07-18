НОВОСТИПроисшествия

Жительница Бийска по совету мужчины с сайта знакомств отдала мошенникам 1,8 млн рублей

Потенциальный кавалер предложил горожанке заняться инвестированием

18 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
31-летняя жительница Бийска потеряла 1,8 млн рублей, поверив потенциальному ухажеру с сайта знакомств, сообщили в МВД Алтайского края.

"Горожанка завела страницу на сайте знакомств и в скором времени получила сообщение от потенциального ухажера. Молодые люди начали общаться, много переписываться. Мужчина рассказал, что занимается инвестированием и у него получается на этом хорошо зарабатывать", – говорится в сообщении.

У женщины была постоянная работа, но на предложение нового знакомого согласилась. Далее с ней связалась аналитик и объяснила суть заработка.

"В итоге женщина за пару недель совершила несколько переводов на общую сумму более 1,8 млн рублей. Однако в какой-то момент и финансовый помощник, и поклонник просто перестали выходить на связь", – рассказали в ведомстве.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

11:05:12 18-07-2025

Это мусорам ни деда с грядкой мака вязать
И не бабушек через дорогу переводить

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:33 18-07-2025

Ого. А мне все какие-то нищебродки попрошайки на сайтах попадаются.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:46:30 18-07-2025

Гость (11:06:33 18-07-2025) Ого. А мне все какие-то нищебродки попрошайки на сайтах попа... Скорее всего, не там ищете.)))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:57 18-07-2025

А так всегда бывает, когда погналась за мужиком и за деньгами. Остаешься с носом и без ...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:11:04 18-07-2025

Это беда государственного масштаба - замуж хочется, а кругом одни мошенники.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:55:54 18-07-2025

гость (12:11:04 18-07-2025) Это беда государственного масштаба - замуж хочется, а кругом... есть же услуга - муж-на-час.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:02:02 18-07-2025

Musik (12:55:54 18-07-2025) есть же услуга - муж-на-час.... 1, 8 млн, это сколько одночасовых мужей можно перепробовать?

  1 Нравится
Ответить
