Жительница Бийска по совету мужчины с сайта знакомств отдала мошенникам 1,8 млн рублей
Потенциальный кавалер предложил горожанке заняться инвестированием
18 июля 2025, 11:00, ИА Амител
31-летняя жительница Бийска потеряла 1,8 млн рублей, поверив потенциальному ухажеру с сайта знакомств, сообщили в МВД Алтайского края.
"Горожанка завела страницу на сайте знакомств и в скором времени получила сообщение от потенциального ухажера. Молодые люди начали общаться, много переписываться. Мужчина рассказал, что занимается инвестированием и у него получается на этом хорошо зарабатывать", – говорится в сообщении.
У женщины была постоянная работа, но на предложение нового знакомого согласилась. Далее с ней связалась аналитик и объяснила суть заработка.
"В итоге женщина за пару недель совершила несколько переводов на общую сумму более 1,8 млн рублей. Однако в какой-то момент и финансовый помощник, и поклонник просто перестали выходить на связь", – рассказали в ведомстве.
После этого потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
11:05:12 18-07-2025
Это мусорам ни деда с грядкой мака вязать
И не бабушек через дорогу переводить
11:06:33 18-07-2025
Ого. А мне все какие-то нищебродки попрошайки на сайтах попадаются.
11:46:30 18-07-2025
Гость (11:06:33 18-07-2025) Ого. А мне все какие-то нищебродки попрошайки на сайтах попа... Скорее всего, не там ищете.)))
11:20:57 18-07-2025
А так всегда бывает, когда погналась за мужиком и за деньгами. Остаешься с носом и без ...
12:11:04 18-07-2025
Это беда государственного масштаба - замуж хочется, а кругом одни мошенники.
12:55:54 18-07-2025
гость (12:11:04 18-07-2025) Это беда государственного масштаба - замуж хочется, а кругом... есть же услуга - муж-на-час.
18:02:02 18-07-2025
Musik (12:55:54 18-07-2025) есть же услуга - муж-на-час.... 1, 8 млн, это сколько одночасовых мужей можно перепробовать?