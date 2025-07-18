Жительница Бийска по совету мужчины с сайта знакомств отдала мошенникам 1,8 млн рублей

Потенциальный кавалер предложил горожанке заняться инвестированием

18 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

31-летняя жительница Бийска потеряла 1,8 млн рублей, поверив потенциальному ухажеру с сайта знакомств, сообщили в МВД Алтайского края.

"Горожанка завела страницу на сайте знакомств и в скором времени получила сообщение от потенциального ухажера. Молодые люди начали общаться, много переписываться. Мужчина рассказал, что занимается инвестированием и у него получается на этом хорошо зарабатывать", – говорится в сообщении.

У женщины была постоянная работа, но на предложение нового знакомого согласилась. Далее с ней связалась аналитик и объяснила суть заработка.

"В итоге женщина за пару недель совершила несколько переводов на общую сумму более 1,8 млн рублей. Однако в какой-то момент и финансовый помощник, и поклонник просто перестали выходить на связь", – рассказали в ведомстве.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.