Антидепрессант флуоксетин, доступный в аптеках России, признан опасным для сердца

В Минздраве России ситуацию пока не прокомментировали

30 сентября 2025, 16:15, ИА Амител

Аптека / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Антидепрессант флуоксетин, который в России можно приобрести по рецепту, оказался опасен для пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами при сочетании с определенными препаратами. К такому выводу пришли британские ученые, обследовавшие 65 взрослых пациентов с диагнозом "депрессия".

По данным исследования, одновременный прием флуоксетина и бета-блокаторов может привести к опасному снижению артериального давления и аномально низкой частоте сердечных сокращений, пишет Telegram-канал Mash.

Кроме того, в перечень антидепрессантов, потенциально угрожающих сердцу в комбинации с другими средствами, вошли сертралин, венлафаксин, дулоксетин и бупропион.

Отмечается, что сами по себе эти препараты не представляют серьезной угрозы, однако их взаимодействие с кардиологическими лекарствами требует особого контроля со стороны врачей.