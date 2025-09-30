НОВОСТИОбщество

Антидепрессант флуоксетин, доступный в аптеках России, признан опасным для сердца

В Минздраве России ситуацию пока не прокомментировали

30 сентября 2025, 16:15, ИА Амител

Аптека / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Аптека / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Антидепрессант флуоксетин, который в России можно приобрести по рецепту, оказался опасен для пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами при сочетании с определенными препаратами. К такому выводу пришли британские ученые, обследовавшие 65 взрослых пациентов с диагнозом "депрессия".

По данным исследования, одновременный прием флуоксетина и бета-блокаторов может привести к опасному снижению артериального давления и аномально низкой частоте сердечных сокращений, пишет Telegram-канал Mash.

Кроме того, в перечень антидепрессантов, потенциально угрожающих сердцу в комбинации с другими средствами, вошли сертралин, венлафаксин, дулоксетин и бупропион.

Отмечается, что сами по себе эти препараты не представляют серьезной угрозы, однако их взаимодействие с кардиологическими лекарствами требует особого контроля со стороны врачей.

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

НОВОСТИЗдоровье

Avatar Picture
Шинник

16:21:23 30-09-2025

ох уж эти "британские учёные" ....

Avatar Picture
гость

16:25:36 30-09-2025

вся фарма зло, поэтому столько аутистов
а сколько неадекватов - не сосчитать

Avatar Picture
Гость

18:14:23 30-09-2025

гость (16:25:36 30-09-2025) вся фарма зло, поэтому столько аутистова сколько неадекв... Их полно потому что мамки с папками в 90-е и нулевые Ягуар пили литрами. Пословица была такая - Пей яжку, рожай шняжку.

Avatar Picture
Гость

20:43:49 30-09-2025

гость (16:25:36 30-09-2025) вся фарма зло, поэтому столько аутистова сколько неадекв...
Мистер Трамп, а скажите что-нибудь умное ещё 🤣

Avatar Picture
Элен без ребят

16:28:03 30-09-2025

о как. а мне как раз выписывали эту комбинацию.

Avatar Picture
Musik

11:01:02 01-10-2025

Элен без ребят (16:28:03 30-09-2025) о как. а мне как раз выписывали эту комбинацию. ... какое чудо что выжили и не впали в кому!
попробуйте что-нибудь ещё.

Avatar Picture
Гость

16:37:31 30-09-2025

А если с виагрой - тогда не опасно?

Avatar Picture
Гость

19:09:09 30-09-2025

Гость (16:37:31 30-09-2025) А если с виагрой - тогда не опасно?... Если виагра, то зачем антидепрессант? Или ситуация не хотите, но надо?

Avatar Picture
Гость

14:09:52 01-10-2025

горя не знали это называется
как в войну бабушки наши выжили без антидепрессантов?
а в 90 е?
ничего , кто не сломался , тот молодец

