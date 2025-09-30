Антидепрессант флуоксетин, доступный в аптеках России, признан опасным для сердца
В Минздраве России ситуацию пока не прокомментировали
30 сентября 2025, 16:15, ИА Амител
Антидепрессант флуоксетин, который в России можно приобрести по рецепту, оказался опасен для пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами при сочетании с определенными препаратами. К такому выводу пришли британские ученые, обследовавшие 65 взрослых пациентов с диагнозом "депрессия".
По данным исследования, одновременный прием флуоксетина и бета-блокаторов может привести к опасному снижению артериального давления и аномально низкой частоте сердечных сокращений, пишет Telegram-канал Mash.
Кроме того, в перечень антидепрессантов, потенциально угрожающих сердцу в комбинации с другими средствами, вошли сертралин, венлафаксин, дулоксетин и бупропион.
Отмечается, что сами по себе эти препараты не представляют серьезной угрозы, однако их взаимодействие с кардиологическими лекарствами требует особого контроля со стороны врачей.
16:21:23 30-09-2025
ох уж эти "британские учёные" ....
16:25:36 30-09-2025
вся фарма зло, поэтому столько аутистов
а сколько неадекватов - не сосчитать
18:14:23 30-09-2025
гость (16:25:36 30-09-2025) вся фарма зло, поэтому столько аутистова сколько неадекв... Их полно потому что мамки с папками в 90-е и нулевые Ягуар пили литрами. Пословица была такая - Пей яжку, рожай шняжку.
20:43:49 30-09-2025
гость (16:25:36 30-09-2025) вся фарма зло, поэтому столько аутистова сколько неадекв...
Мистер Трамп, а скажите что-нибудь умное ещё 🤣
16:28:03 30-09-2025
о как. а мне как раз выписывали эту комбинацию.
11:01:02 01-10-2025
Элен без ребят (16:28:03 30-09-2025) о как. а мне как раз выписывали эту комбинацию. ... какое чудо что выжили и не впали в кому!
попробуйте что-нибудь ещё.
16:37:31 30-09-2025
А если с виагрой - тогда не опасно?
19:09:09 30-09-2025
Гость (16:37:31 30-09-2025) А если с виагрой - тогда не опасно?... Если виагра, то зачем антидепрессант? Или ситуация не хотите, но надо?
14:09:52 01-10-2025
горя не знали это называется
как в войну бабушки наши выжили без антидепрессантов?
а в 90 е?
ничего , кто не сломался , тот молодец