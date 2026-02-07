Подруга модели, предоставлявшей детей Эпштейну, рассказала о ее связи с финансистом

Сама девушка попросила сохранить свою анонимность

Новосибирская модель оказалась втянута в скандал, связанный с делом Эпштейна, крупного американского финансиста, столкнувшегося с обвинениями в торговле людьми и вовлечении молодых женщин в проституцию. Сам обвиняемый скончался в тюремной камере в августе 2019 года, спустя полтора месяца после своего ареста.

В январе 2026 года Министерство юстиции США обнародовало новые материалы по делу Эпштейна, в которых город Новосибирск упоминается более 310 раз. В этих документах присутствуют переписки с бывшей моделью из Новосибирска.

Я прочитала об этом в СМИ и была вне себя от шока. Всю ночь не могла уснуть, разбирая ее переписки до четырех утра. В 2010 году мы работали в одном новосибирском модельном агентстве. Мне было 15 лет, а ей на пару лет больше. Мы подружились, сотрудничали до 2013 года, а потом продолжали общаться.

«Она училась в колледже на бухгалтера, затем работала на ресепшене в сети отелей. Параллельно она продолжала работать моделью в моем агентстве, ездила на фотосессии в Азию. Я видела ее работы из Китая и Сингапура. На европейские показы ее брали редко. Позже она начала проводить больше времени с состоятельным мужчиной. Я же продолжала высмеивать "папиков", которые пытались за ней ухаживать. В итоге наше общение с Дашей стало реже», — поделилась девушка с "КП-Новосибирск", пожелав остаться анонимной.

По словам бывшей подруги, Дарья всегда была замкнутой, никогда не делилась личным. Писала, что изучает английский и работает в некоем европейском модельном агентстве, название которого не называла.

«Я предполагаю, что на одной из вечеринок в Лондоне или Париже она могла познакомиться с Эпштейном через другую модель. Я же продолжила свою модельную карьеру, в 2018 году летала на показ в Нью-Йорк. Увидев мои фотографии из Нью-Йорка, она написала: "Ты же не в Нью-Йорке? Можем встретиться"», — рассказывает экс-подруга.

В 2019 году, вспоминает девушка, Дарья написала, что живет у подруги в Париже и занимается примеркой одежды в шоу-румах.

Согласно опубликованным документам, Дарья поддерживала переписку с Джеффри Эпштейном с 2017 по 2019 год. Ей оплачивали авиабилеты, и она 11 раз посетила Париж и семь раз — Лондон. Вместе с ней в эти города летали еще четыре девушки из Новосибирска, среди которых, по словам знакомых, была и ее младшая сестра.

Дарья познакомила свою сестру с Эпштейном, и в одной из переписок отправила ему совместные фотографии с сестрой. В переписке Эпштейн обвинял Дарью и ее сестру в неблагодарности, утверждая, что они не поблагодарили его за билеты в "Диснейленд". Младшая сестра после этого написала Эпштейну, что он осуществил ее мечту, и она была буквально в слезах.

В июне Дарья интересовалась возможностью продления аренды квартиры в Лондоне на полгода, где она проживала с несколькими девушками. Даша упоминала, что ее виза истекает в августе. 1 июля 2019 года Эпштейн продлил аренду лондонской квартиры, за что Дарья его поблагодарила. Пять дней спустя Эпштейн был арестован в Нью-Йорке.

Дарья вернулась в Новосибирск и устроилась на работу в некое "экономическое агентство", о чем сообщала в своих социальных сетях. После публикации материалов дела Эпштейна в 2026 году Дарья закрыла аккаунты в социальных сетях и удалила профиль.