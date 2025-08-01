Жительница Новосибирска судится с клиникой после кровавой колоноскопии
Потерпевшая подала иск на 3 миллиона рублей
01 августа 2025, 16:40, ИА Амител
Сибирячка обратилась в частную клинику к колопроктологу с жалобами на проблемы с желудочно-кишечным трактом. После консультации врач назначил ей колоноскопию, от которой женщине стало плохо, сообщает "КП-Новосибирск".
«Процедура заняла всего 20 минут, но после наркоза я едва стояла на ногах. Голова кружилась так, что без помощи парня не смогла бы даже дойти до машины. Врач сказала, что это нормальная реакция на анестезию, выдала документы и отпустила домой», - вспоминает пациентка.
По словам женщины, после возвращения домой у нее резко ухудшилось состояние: раздулся живот, началось кровотечение, и ее срочно госпитализировали. Врачам удалось остановить кровопотерю с помощью экстренной операции, однако, как утверждает юрист пациентки, осложнений можно было избежать, если бы во время колоноскопии были установлены специальные клипсы.
После операции у пациентки диагностировали тромбоз и неврит большеберцового нерва, что серьезно подорвало ее здоровье. Пациентка подала иск к клинике на 3 миллиона рублей за причиненный вред, однако медицинское учреждение отрицает свою вину, ссылаясь на то, что кровотечение стало допустимым осложнением.
Судебная экспертиза подтвердила позицию клиники, но юристы настаивают на повторном исследовании, так как, по их мнению, выводы экспертов противоречат медицинским документам. Следующее заседание суда по этому делу состоится в августе.
18:01:15 01-08-2025
В частные лучше совсем не ходить-они не могут обеспечить качество потому как хотят деньги
19:12:19 01-08-2025
Будьте осторожны, уважаемые читатели. Медицина в России сегодня - это зона тотального риска! Защищайтесь, кусайтесь, страхуйтесь, заставляйте работать страховые медицинские компании, почаще обращайтесь в следственный комитет. И, возможно, выживем ...
12:02:39 02-08-2025
Миша Асташин (19:12:19 01-08-2025) Будьте осторожны, уважаемые читатели. Медицина в России сего... А ещё можно обращаться в суд и СМИ, здесь тоже трудятся профессионалы
23:24:25 01-08-2025
проткнули кишку толстую слепошарые эти и ... и впоролись в сустав!!!, повредив нерв, кровотечение обширное в брюшную полость, сепсис, жуть просто. в СТАЦИОНАРЕ государственном такое нужно делать, ну хотите - платная палата и пр., сейчас все делается официально и без задержек, если будете на платной основе идти а не по очереди и по ОМС, но делать в стационаре будут многоопытные врачи. Я поддержу про "не ходите в частные" в этом случае