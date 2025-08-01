Жительница Новосибирска судится с клиникой после кровавой колоноскопии

Потерпевшая подала иск на 3 миллиона рублей

01 августа 2025, 16:40, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сибирячка обратилась в частную клинику к колопроктологу с жалобами на проблемы с желудочно-кишечным трактом. После консультации врач назначил ей колоноскопию, от которой женщине стало плохо, сообщает "КП-Новосибирск".

«Процедура заняла всего 20 минут, но после наркоза я едва стояла на ногах. Голова кружилась так, что без помощи парня не смогла бы даже дойти до машины. Врач сказала, что это нормальная реакция на анестезию, выдала документы и отпустила домой», - вспоминает пациентка.

По словам женщины, после возвращения домой у нее резко ухудшилось состояние: раздулся живот, началось кровотечение, и ее срочно госпитализировали. Врачам удалось остановить кровопотерю с помощью экстренной операции, однако, как утверждает юрист пациентки, осложнений можно было избежать, если бы во время колоноскопии были установлены специальные клипсы.

После операции у пациентки диагностировали тромбоз и неврит большеберцового нерва, что серьезно подорвало ее здоровье. Пациентка подала иск к клинике на 3 миллиона рублей за причиненный вред, однако медицинское учреждение отрицает свою вину, ссылаясь на то, что кровотечение стало допустимым осложнением.

Судебная экспертиза подтвердила позицию клиники, но юристы настаивают на повторном исследовании, так как, по их мнению, выводы экспертов противоречат медицинским документам. Следующее заседание суда по этому делу состоится в августе.

Ранее в Бердске многодетная мать потребовала 50 миллионов рублей за смерть ребенка в роддоме.