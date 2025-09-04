Жительницу Рубцовска обманули через файл в мессенджере и оформили на нее микрозаем

Злоумышленник прислал вложение с интригующим заголовком "Посмотри, это ты на фото?"

04 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

40-летняя жительница Рубцовска обратилась в полицию, после того как мошенники оформили на ее имя микрозаем, пишут в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

Инцидент начался с сообщения в мессенджере от давнего знакомого: в чате появился файл с интригующим заголовком "Посмотри, это ты на фото?".

Когда женщина попыталась открыть вложение, экран ее телефона на мгновение стал белым, и на устройстве незаметно установилось вредоносное приложение.

«Через некоторое время рубцовчанка обнаружила, что на ее имя был оформлен микрозаем на 15 000 рублей. Она не подавала заявку на получение средств и сразу поняла, что стала жертвой мошенников», – пишут в пресс-службе.

Полицией было возбуждено уголовное дело по статье 159 ("Мошенничество").