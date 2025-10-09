НОВОСТИПроисшествия

Жителя Барнаула задержали за попытку создания террористической ячейки

Мужчина решил организовать теракты на территории региона, поэтому попробовал поискать помощников

09 октября 2025, 17:35, ИА Амител

В Алтайском крае местному жителю предъявили обвинение за попытку формирования террористической группы и привлечения людей к осуществлению террористических актов. Об этом сообщили представители регионального управления Следственного комитета РФ.

Согласно данным предварительного расследования, у обвиняемого в период с июля 2022 по август 2024 года сформировался преступный замысел по организации и совершению террористических акций на территории России. Реализуя задуманное, он спланировал создание и руководство террористической организацией, а также занялся поиском и вовлечением граждан в террористическую активность.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, он помещен под стражу. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

Теракты в синагоге и еврейской общине предотвратили сотрудники ФСБ

Совершить террористические акты задержанные планировали в Красноярске и Пятигорске
Avatar Picture
Гость

17:40:46 09-10-2025

Вот в прошлом веке всегда чётко писали ФИО шпиона, где живёт, где работает, чем занимается.
Глядишь и бдительные граждане ещё что-то про него добавят.
Почему нынче не так? Врага поймали - а кто он? Никаких подробностей.
А были бы подробности - тогда бы и население подключилось к обеспечению безопасности.

Avatar Picture
Гость

21:04:26 09-10-2025

Гость (17:40:46 09-10-2025) Вот в прошлом веке всегда чётко писали ФИО шпиона, где живёт...
Тогда бы сумасшедшие бабки и причие"бдительные граждане" парализовали работу органов

Avatar Picture
Гость

17:41:36 09-10-2025

От 15 до 25

