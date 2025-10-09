Жителя Барнаула задержали за попытку создания террористической ячейки

Мужчина решил организовать теракты на территории региона, поэтому попробовал поискать помощников

09 октября 2025, 17:35, ИА Амител

Террорист / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Алтайском крае местному жителю предъявили обвинение за попытку формирования террористической группы и привлечения людей к осуществлению террористических актов. Об этом сообщили представители регионального управления Следственного комитета РФ.

Согласно данным предварительного расследования, у обвиняемого в период с июля 2022 по август 2024 года сформировался преступный замысел по организации и совершению террористических акций на территории России. Реализуя задуманное, он спланировал создание и руководство террористической организацией, а также занялся поиском и вовлечением граждан в террористическую активность.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, он помещен под стражу. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.