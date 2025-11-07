Жизнь как ставка. Россиянина убили после проигрыша в игре "Камень, ножницы, бумага"
Суд назначил убийце девять лет лишения свободы
07 ноября 2025, 19:30, ИА Амител
В Свердловской области суд вынес приговор по делу об убийстве во время игры в "Камень, ножницы, бумага". Сергей Горячевских из Туринской Слободы приговорен к девяти годам колонии строгого режима за смертельное ранение знакомого.
По данным Telegram-канала Baza, трагедия произошла во время застолья. Мужчины, выпив алкоголя, заскучали и решили разнообразить досуг детской игрой, но со смертельной ставкой. Участники договорились, что проигравший либо будет убит победителем, либо должен будет организовать убийство третьего лица.
В первой же партии победу одержал Сергей Горячевских. После этого между друзьями вспыхнула ссора, в ходе которой победитель схватил со стола нож, ранее использовавшийся для нарезки сала, и нанес несколько ударов своему знакомому.
Осознав содеянное, Горячевских самостоятельно вызвал скорую помощь, однако пострадавший скончался в медицинском учреждении. На суде обвиняемый полностью признал вину, но подчеркнул отсутствие умысла на убийство друга.
Суд принял во внимание явку с повинной и чистосердечное признание подсудимого, назначив наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
19:46:02 07-11-2025
.... так и всё про то же !!!!!!!
ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО "ОДИНОЧКИ" !!!!!!!!!
ПС.
Кому тут стоит пояснить за мою позицию ??????
08:38:14 08-11-2025
Похоже никому не интересна ваша позиция.
21:10:55 08-11-2025
поклонники "игры в кальмара" же