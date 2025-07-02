Жуки, змеи, бабочки. Как мастерица из Барнаула создает уникальные украшения с душой Алтая

Ксения Олеск находит вдохновение и материалы для своих изделий в дикой природе Алтая

02 июля 2025, 10:20, ИА Амител

Работы Ксении Олеск. Фото: из архива мастера

Жительница Барнаула Ксения Олеск несколько лет трудилась в маркетинге с ненормированным графиком и в постоянном режиме многозадачности. Жизнь круто изменилась в пандемию: девушка уволилась и вместе с семьей уехала в деревню к маме. Там она нашла свое настоящее призвание — начала изготавливать украшения из материалов, которые дарит природа Алтая. Как хобби может приносить не только удовольствие, но и стабильный доход — читайте на amic.ru.

Вторая жизнь для жука и змеиной шкурки

Заниматься изготовлением украшений ручной работы Ксения начала в 2020 году. Во время пандемии она уволилась, мужа оправили в неоплачиваемый отпуск. Решили на время рвануть в деревню Казанцево Курьинского района к родителям. Городская суета сменилась тишиной, появилось свободное время и желание творить.

Дочь биолога, с детства влюбленная в окружающий мир, нашла идеальный способ выразить свои чувства: начала учиться делать серьги, кулоны, кольца, браслеты из эпоксидной смолы с природными материалами. В лесу собирала цветы, камушки, листики, ракушки, маленькие грибочки — все, что попадалось под ногами, чтобы "законсервировать" эту красоту в украшениях навсегда. Путь от идеи до качественных изделий оказался небыстрым.

"Нужно было понять, как заливать материалы без пузырьков, какие растения подходят, а какие быстро выцветают. Формировала "правильный" гербарий. Например, с одуванчиком и незабудками изделия получились очень нежными, а с папоротником, вербенником или грибами — необычными", — вспоминает мастерица.

Через два месяца семья вернулась в Барнаул. Ксения вышла на новую работу, а свободное время посвящала творчеству. Руку уже набила, но продолжала искать свой авторский стиль. Как-то пришла идея поэкспериментировать с насекомыми.

"Жучки, стрекозы, бабочки, которые уже отжили свой век, в смоле будто оживали заново. Однажды я нашла выползок — змеиную шкурку — из нее получился удивительный браслет", — рассказывает с улыбкой Ксения.

Работы Ксении Олеск. Фото: из архива мастера

Коллеги об увлечении знали и как-то попросили ее продемонстрировать украшения. Их реакция стала решающей.

"Девочкам так понравились украшения, что выкупили у меня все под чистую. Тогда я поняла: пришло время окончательно увольняться из офиса и заниматься любимым делом. Хотелось делиться красотой природы Алтая с другими, семья меня в этом поддержала", — вспоминает девушка.

Путь от хобби к делу жизни

Мама, сестры и муж помогали в сборе природных материалов, а Ксения творила. Освоила более сложную технику — гальванопластику. Это процесс, при котором природный объект, например, листик или шишку, покрывают слоем меди. Внутри — оригинал, снаружи — его точная металлическая копия.

Скоро работ стало так много, что мастерица решилась заявить о себе и зарегистрировалась как самозанятая, начала вести страничку в соцсетях. Но развивать маленький бизнес было трудно. Идею зайти на маркетплейсы Ксения отмела сразу. Она считает, что такие площадки — не место для ручной работы.

Работы Ксении Олеск. Фото: сообщество ВК/ https://vk.com/olesk_jewellery

Вместо этого девушка решила сотрудничать с магазинами и турбазами в Горном Алтае — туристам необычные украшения пришлись по душе. Дело пошло в гору, когда центр "Мой Бизнес" одобрил Ксении заявку на участие в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России "Ладья". Она поняла, что ничего не боится, а ее украшения нравятся людям.

Свои работы Ксения привезла и на ярмарку "Наше! Алтайское!", которая прошла 20 июня в Белокурихе в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Там мы и познакомились с мастерицей.

"На ярмарки езжу часто. В мае принимала участие в барнаульской "Ночи музеев". На выходных еду в Кемерово, потом на фестиваль под Новосибирском. Такие площадки для меня — диалог с миром. Я не просто продаю украшения, а рассказываю историю каждого из них: как нашла этот листик, какой рассвет вдохновил на создание кулона. И я вижу, что природная красота находит отклик в сердцах людей. Это бесценно!", — заключила Ксения.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.