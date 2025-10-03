Зима близко. Первые снежинки закружились над Барнаулом 3 октября

Их запечатлели жители Индустриального района

03 октября 2025, 12:00, ИА Амител

3 октября в Барнауле выпал первый снег. Белоснежные хлопья закружились над Индустриальным районом. Кадрами поделились читатели amic.ru. Как ранее сообщали в региональном Гидрометцентре, дождь и мокрый снег 3 октября пройдут на большей части территории Алтайского края. Столбики термометров днем покажут от +2 до +7 градусов. Возможна гололедица.

Напомним, синоптики обещают ухудшение погодных условий до 6 октября. По их прогнозу, на регион обрушатся дожди, местами с мокрым снегом. Возможны гололедные явления и усиление ветра до 20 м/с. В РСЧС автомобилистам рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

А в первый день октября снегом припорошило Республику Алтай. Как в регион пришла настоящая зимняя сказка, можно посмотреть здесь.