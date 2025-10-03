НОВОСТИПогода в Барнауле

Зима близко. Первые снежинки закружились над Барнаулом 3 октября

Их запечатлели жители Индустриального района

03 октября 2025, 12:00, ИА Амител

3 октября в Барнауле выпал первый снег. Белоснежные хлопья закружились над Индустриальным районом. Кадрами поделились читатели amic.ru.

Как ранее сообщали в региональном Гидрометцентре, дождь и мокрый снег 3 октября пройдут на большей части территории Алтайского края. Столбики термометров днем покажут от +2 до +7 градусов. Возможна гололедица.

Напомним, синоптики обещают ухудшение погодных условий до 6 октября. По их прогнозу, на регион обрушатся дожди, местами с мокрым снегом. Возможны гололедные явления и усиление ветра до 20 м/с. В РСЧС автомобилистам рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

А в первый день октября снегом припорошило Республику Алтай. Как в регион пришла настоящая зимняя сказка, можно посмотреть здесь.

Зима в Республике Алтай / Фото: скриншот из видео / dmitry_surkow

Республику Алтай припорошило снегом в первый день октября. Фото и видео

Кадры заснеженного региона опубликовали в социальных сетях
НОВОСТИОбщество
Барнаул Погода

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

13:00:22 03-10-2025

Зима возвращается, а у нас до сих пор отопление не дали.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:33 03-10-2025

Гость (13:00:22 03-10-2025) Зима возвращается, а у нас до сих пор отопление не дали.... С прошлой зимы?))))

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров