Зима близко. Первые снежинки закружились над Барнаулом 3 октября
Их запечатлели жители Индустриального района
03 октября 2025, 12:00, ИА Амител
3 октября в Барнауле выпал первый снег. Белоснежные хлопья закружились над Индустриальным районом. Кадрами поделились читатели amic.ru.
Как ранее сообщали в региональном Гидрометцентре, дождь и мокрый снег 3 октября пройдут на большей части территории Алтайского края. Столбики термометров днем покажут от +2 до +7 градусов. Возможна гололедица.
Напомним, синоптики обещают ухудшение погодных условий до 6 октября. По их прогнозу, на регион обрушатся дожди, местами с мокрым снегом. Возможны гололедные явления и усиление ветра до 20 м/с. В РСЧС автомобилистам рекомендуют воздержаться от дальних поездок.
А в первый день октября снегом припорошило Республику Алтай. Как в регион пришла настоящая зимняя сказка, можно посмотреть здесь.
13:00:22 03-10-2025
Зима возвращается, а у нас до сих пор отопление не дали.
14:00:33 03-10-2025
Гость (13:00:22 03-10-2025) Зима возвращается, а у нас до сих пор отопление не дали.... С прошлой зимы?))))