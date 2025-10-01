Республику Алтай припорошило снегом в первый день октября. Фото и видео

Кадры заснеженного региона опубликовали в социальных сетях

01 октября 2025, 13:25, ИА Амител

Настоящая зимняя сказка неожиданно пришла в Республику Алтай утром 1 октября. Белоснежные хлопья снега плотным слоем покрыли землю, горы и деревья. Завораживающие кадры опубликовали в Telegram-канале "Наш Алтай | Горно-Алтайск".

А вот так укутало снегом Семинский перевал.

Напомним, на Барнаул 1 октября спустился густой туман. Снега в краевой столице еще не было, но судя по прогнозам синоптиков, временный покров установится до 6 октября.