Знания, практика, результат. Как Сибирский бизнес-колледж изменил подход к образованию

К 10-летию колледж сменил название, открыл филиал в Красноярске и продолжает делать ставку на востребованные профессии

27 мая 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHumNNm

Сибирский бизнес-колледж / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Риелтор с профильным образованием, маркетолог, который отлично умеет продвигать компанию, специалист по управлению беспилотными летательными аппаратами, киберспортсмен, судебный делопроизводитель и криминалист. Между этими профессионалами есть два общих момента: они очень востребованы на рынке Алтайского края, да и в целом по стране, и получить такое образование можно в Барнауле. Специалистов этих интересных направлений готовит Сибирский бизнес-колледж (или как его теперь называют — СиБиКо), который 22 мая 2026 года отметил 10-летие. Его открыли в 2016 году как Алтайский бизнес-колледж, а к юбилею учебное заведение выросло до нового имени и новой географии: частный колледж расширяется и открывает филиал в Красноярске. Журналист amic.ru побывал в гостях у "юбиляра" и увидел, как среднее профессиональное образование становится максимально практичным.

Колледж, который дает практическое образование

Сибирский бизнес-колледж вырос из понятной идеи: давать не просто диплом, а профессию, с которой выпускник может выйти на рынок труда. Здесь делают ставку на качественное среднее профессиональное образование после 9-го и 11-го классов, практику у работодателей и специальности, которые нужны региону.

Директор колледжа, кандидат педагогических наук Наталья Акарачкина говорит, что главная логика СиБиКо — максимальная ориентированность на рынок труда. Если сегодня и на годы вперед нужны специалисты по недвижимости, интернет-маркетингу, продажам, правоохранительной сфере или БПЛА, значит, колледж должен готовить ребят под эти реальные задачи.

«Мы идем от запроса работодателя на специалистов с определенными квалификациями. Наша задача — дать студентам не только базовое образование, но и инструменты, которыми можно пользоваться», — говорит Наталья Акарачкина.

Директор Сибирского бизнес-колледжа Наталья Акарачкина / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Сибирский бизнес-колледж — современное аккредитованное учебное заведение, где выдают диплом государственного образца. Есть отсрочка от армии.

Преподаватели из профессии

Одна из главных сильных сторон колледжа — преподаватели-практики. В колледже подчеркивают: студентов учат люди, которые сами работали в отрасли.

«Есть требования, что не менее 25% преподавателей должны иметь практический опыт. У нас по профессиональным модулям это 100%. Мы берем людей, которым действительно есть чем поделиться. И именно тех, кто разделяет наши ценности и тоже хочет давать хорошее и практикоориентированное образование», — отмечает директор.

Например, юридические дисциплины преподает Сергей Забродин — подполковник МВД России, юрист по специальности "Правоохранительная деятельность" с 25-летним опытом в МВД.

Естественно-научные дисциплины ведет Светлана Васильева, у которой более 25 лет в педагогике. Модули по торговле преподает Ольга Прохорова с 20-летним стажем в торговле и предпринимательстве.

За направление недвижимости отвечает практикующий специалист и владелец агентства недвижимости Наталья Шумилова, которая 15 лет работает в риелторской сфере. Маркетинговые дисциплины преподает Татьяна Бирюля с опытом в диджитал-агентствах, а киберспорт — Артем Дорожинский, у которого десять лет в киберспорте и пять лет тренерской работы.

Преподаватели и сотрудники Сибирского бизнес-колледжа / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Такой состав важен не для красивой справки. Практик рассказывает студентам не только "как в учебнике", но и как все происходит в реальной компании, суде, агентстве недвижимости, отделе продаж или киберспортивной команде.

Сибирский бизнес-колледж работает с 2016 года. За эти годы здесь подготовили более 900 специалистов. Сейчас учатся около 1500 студентов, работают около 50 преподавателей.

Специальности, которые нужны

В колледже семь ключевых направлений образования. Программы по каждому разработаны с учетом требований рынка и запроса работодателей.

Правоохранительная деятельность

Правоохранительная деятельность — флагманское направление колледжа и одно из самых популярных среди абитуриентов. Здесь студенты изучают не абстрактную "службу в органах", а конкретные профили: силовые структуры, криминалистику, дорожную безопасность и патрулирование, следствие и дознание, уголовный розыск.

Студенты направления занимаются огневой подготовкой, стрельбой, военно-спортивными дисциплинами, осваивают элементы самообороны и управление БПЛА. Есть военно-патриотический клуб "Росснайпер". Ребята участвуют в соревнованиях и получают разряды по стрельбе.

Студенты СиБиКо занимают призовые места на чемпионатах Алтайского края и соревнованиях Барнаула по пулевой стрельбе. В 2025 году на краевом слете военно-патриотических клубов они взяли золото в компетенциях "Командиры" и "Тактическая медицина", а также первое командное место в игре "Современные герои".

Сибирский бизнес-колледж / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Интернет-маркетинг и выставочная деятельность

Интернет-маркетинг — еще одно наиболее востребованное направление. Здесь студенты учатся продвигать компании в инфопространстве, работать с соцсетями, контентом, рекламой, диджитал-инструментами и выставочными проектами.

В колледже даже есть свое студенческое диджитал-агентство. Это не просто учебная имитация: ребята ведут реальные проекты, собирают портфолио, общаются с заказчиками и понимают, как работает продвижение бизнеса.

«Интернет-маркетинг — очень перспективное направление. Всем требуются специалисты, владеющие этим инструментом. Умение грамотно размещать информацию и управлять продвижением нужно рынку», — объясняет преподаватель маркетинговых дисциплин Татьяна Бирюля.

Отдельный блок — выставочная деятельность и событийный маркетинг. Студенты участвуют в городских мероприятиях, выезжают на выставки и форумы, в том числе и в другие регионы России, работают со стендами, пробуют себя в организации событий. Такой опыт особенно важен для тех, кто хочет не только сидеть за компьютером, но и делать живые проекты.

Недвижимость

Направление "Операции с недвижимостью" появилось в колледже как ответ на запрос рынка. В СиБиКо отмечают: риелторов в регионе много, но системного среднего профессионального образования для этой сферы почти нет.

«На рынке много непрофессионалов, а в этой сфере очень важно знать не только законы, но и многочисленные нюансы», — говорит специалист в риелторской сфере, преподаватель Наталья Шумилова.

Студенты колледжа изучают продажи, переговоры, документы, правовые риски, сделки и реальные кейсы. Программу разработали с участием практиков рынка недвижимости.

Преимущество направления в том, что студент за время обучения получает не только диплом, но и понимание рынка, контакты с агентствами, делает первые реальные шаги в профессии. Часто работодатели готовы брать студентов на практику уже с первого курса.

Сибирский бизнес-колледж / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Индустрия игр и киберспорт

Это направление точно нельзя назвать скучным. В колледже есть собственный киберкласс на 15 игровых мест, сборные команды по Dota 2 ("Дота") и Counter-Strike 2 ("Контр-страйк"), тренерский состав и полноценные занятия в расписании.

Здесь готовят специалистов для индустрии игр, киберспортивных событий, стрим-платформ, контент-проектов и диджитал-сообществ. Студенты изучают не только игры, но и маркетинг, организацию турниров, продвижение, работу с аудиторией и командную стратегию.

«Киберспорт — активно развивающееся направление. Мы живем в рынке, и кроме нас этого почти никто здесь не делает. Запрос на таких специалистов очень высокий», — отмечает тренер СиБиКо по киберспорту Артем Дорожинский.

Команды колледжа уже показывают результат: в 2024 году студенты заняли первое место в отборочном этапе межрегиональных соревнований по Dota 2, в 2025-м — второе.

Киберкласс Сибирского бизнес-колледжа / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Финансы

Направление "Финансы" в колледже тоже выстроили с акцентом на практику. Студенты получают классическую базу, но дополнительно изучают финансовое консультирование, накопления, инвестиции, страхование и личную финансовую безопасность.

В колледже считают, что современный финансист должен понимать не только бюджетные расчеты, но и реальные запросы людей: как сохранить деньги, как защитить себя от мошенников, как планировать накопления, как оценивать риски. Это дает выпускнику больше вариантов выбора мест работы.

Юриспруденция

Юриспруденция в СиБиКо имеет профиль "Судебное администрирование". Студенты проходят практику в судах, у мировых судей, в органах и организациях, где необходимы знания в областях документооборота и правовых процедур.

Колледж делает акцент на тех специалистах, которых часто не хватает в судебной системе: помощники, секретари, сотрудники, работающие с документами, электронными системами и обеспечивающие порядок в делопроизводстве.

Это направление подходит тем, кто хочет связать жизнь с правом, но при этом получить прикладную профессию и быстро выйти на работу.

Сибирский бизнес-колледж / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Торговое дело и товароведение

Торговое дело с точки зрения рынка труда — это одна из самых распространенных и стабильно востребованных компетенций в стране. Менеджеры по продажам, специалисты по закупкам, аналитики продаж и товароведы нужны бизнесу постоянно.

В бизнес-колледже студенты учатся продавать, презентовать, общаться с клиентами, работать с ассортиментом и понимать торговые процессы. На базе колледжа развивают собственный учебно-производственный формат — отдел продаж, где ребята могут тренировать звонки, скрипты, переговоры и работу с клиентской базой.

Это направление хорошо сочетается с другими специальностями: интернет-маркетинг, недвижимость, финансы. Потому что умение продавать, объяснять и договариваться нужно почти в любой современной профессии.

Студенты Сибирского бизнес-колледжа / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Практика не на бумаге

Практика здесь — не формальность. У колледжа есть партнеры, где студенты работают рядом с профессионалами. Среди них Управление МВД России по Барнаулу, управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, служба судебных приставов, Социальный фонд, ДОСААФ, Федерация фиджитал спорта Алтайского края, юридические фирмы, агентства недвижимости, торговые организации и диджитал-команды.

Студенты участвуют в мастер-классах, проектной деятельности, встречах со специалистами. В колледже есть курс "Искусство самопрезентации", обучение работе с нейросетями, юридическая лаборатория. Здесь развивают "мягкие навыки": публичные выступления, переговоры, командную работу, критическое мышление, тайм-менеджмент.

«Можно выучить Гражданский кодекс, но ничего не понимать в том, как его применять. Сегодня столько информации, что невозможно знать все, но важно уметь работать с данными, оценивать их достоверность и видеть систему», — подчеркивает важность разносторонней подготовки декан колледжа, подполковник МВД России Сергей Забродин.

Студент Сибирского бизнес-колледжа / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Среда, где подросток растет

Колледж делает ставку не только на пары и зачеты. Большая часть клубов и активностей доступна студентам бесплатно, и это важный аргумент для родителей.

Для тех, кто выбирает дисциплину и силовую подготовку, есть "Росснайпер", стрелковая подготовка, военно-спортивные игры и БПЛА. Для творческих ребят — танцевальный коллектив и вокал с педагогами. Для активных студентов — студсовет, события, проекты и соревнования.

Есть спортивный зал, тренировочные залы, стадион, стрелковый тир с галереей 50 метров, шесть компьютерных классов, киберклуб и медиацентр.

Для иногородних студентов работает хостел на 70 мест в историческом центре Барнаула. Еще одно преимущество — ДМС в частных клиниках города.

Дополнительные возможности

Помимо основных специальностей, в колледже развивают дополнительные программы. Они оплачиваются отдельно, но дают студентам и взрослым слушателям полезные прикладные навыки.

Среди программ — автошкола с собственным автопарком и инструкторами, углубленное обучение для агентов по операциям с недвижимостью, курс по госзакупкам 44-ФЗ. Есть программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. А еще — курс "Оператор БПЛА". В колледже уже думают о создании учебно-производственного комплекса, где студенты смогут не только учиться управлять дронами, но и выполнять реальные задачи с применением беспилотных авиационных систем.

Сибирский бизнес-колледж / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

10 лет. Идем дальше!

Юбилей СиБиКо встречает не как точку, а как старт нового этапа. В 2026 году колледж открыл филиал в Красноярске. Это связано не только с амбициями, но и со спросом: в Барнаул уже приезжают абитуриенты Абакана, Новосибирской области, Кузбасса и Республики Алтай. Но особенно много — из Красноярска.

В планах — развитие IT-направлений. Колледж собирается открыть специальность "Интеграция решений с применением технологии искусственного интеллекта". Квалификация — специалист по работе с искусственным интеллектом. Еще одно направление — "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", где будут готовить операторов БПЛА.

Также колледж планирует развивать и другие учебно-производственные комплексы. Идея простая: студент не только получает знания, но и пробует зарабатывать через реальные услуги — в диджитал, продажах, недвижимости, БПЛА, киберспорте и других направлениях.

Студент Сибирского бизнес-колледжа / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Как поступить

В Сибирский бизнес-колледж принимают после 9-го и 11-го класса. Есть очная и заочная формы обучения. В заочном формате используют дистанционные образовательные технологии, поэтому такой вариант подходит тем, кто живет в другом городе или хочет совмещать обучение с работой.

Документы можно подать дистанционно. При поступлении не учитывают средний балл аттестата: в колледже говорят, что им важнее желание ребенка учиться и развиваться, чем оценки в школе.

Есть и возможность поступления без ОГЭ. В этом случае подростка зачисляют слушателем программы дополнительного образования на один год. Он учится по специально разработанной программе, остается прикрепленным к школе и ходит на пересдачи. Когда аттестат будет на руках, его зачислят студентом, а уже пройденные дисциплины перезачтут. Стоимость при этом не отличается от обычной программы.

За десять лет учреждение прошло большой путь от локального учебного заведения до Сибирского бизнес-колледжа с филиалом в другом регионе, новыми направлениями и сильной практической базой. И, кажется, главное его достижение не только в киберспорте, дронах или необычных специальностях. СиБиКо пытается сделать то, чего ждут и подростки, и родители: чтобы обучение было интересным и реально полезным, а после него (или даже во время) было несложно найти хорошую работу по специальности, а не где получится.

Сибирский бизнес-колледж

Адрес: г. Барнаул, пр. Сибирский, 43г

Тел.: 8(3852) 57-06-06

E-mail: anoopoabk@mail.ru

"ВКонтакте"

"Телеграм"

"Макс"

СайтАНОО ПО "СБК"

Реклама