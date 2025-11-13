Звезда российского рэпа Obe1Kanobe может отправиться в колонию на 11 лет за наркотики

Ранее он уже был судим за хулиганство

13 ноября 2025, 22:30, ИА Амител

Рэпер Obe1Kanobe на доске подсудимых / Фото: "112"

Рэпер Obe1Kanobe может получить 11 лет колонии – прокурор запросил для Никиты Вартикова максимальный срок по делу о наркоплантации. Об этом пишет Telegram-канал "112".

По версии следствия, артист арендовал квартиру и оборудовал там полноценную плантацию: оперативники нашли 22 горшка с коноплей, емкости с листьями и специальное оборудование для выращивания. Вартикова задержали в конце марта, после чего возбудили уголовное дело. Известно, что ранее он уже был судим за хулиганство.

На заседании выступила невеста рэпера. Она заявила, что намерена сыграть свадьбу в СИЗО и готова выйти за него замуж "несмотря ни на что".

