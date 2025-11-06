Актриса Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
В конце августа у нее изъяли вейп с гашишным маслом
06 ноября 2025, 13:25, ИА Амител
Актриса Аглая Тарасова полностью признала вину по делу о наркотиках. Ей вменяют контрабанду запрещенных веществ, которые она, по версии следствия, привезла из Израиля. Об этом сообщает ТАСС.
В конце августа в отношении Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Дело Тарасовой рассматривают в Домодедовском суде Москвы. 5 ноября она признала свою вину и позже пообещала высказаться более подробно.
«Я признаю вину в полном объеме, более подробно выскажусь в ходе дальнейшего судебного заседания», – сказала она на суде.
Следующее заседание отложили на 26 ноября из-за неявки свидетелей. Отметим, что суд запретил снимать процесс. Об этом попросила сама артистка и прокурор. С его слов, в деле есть рассекреченные документы.
Напомним, в августе у Тарасовой нашли 0,38 г гашишного масла в вейпе. Это произошло, когда она проходила досмотр в московском аэропорту Домодедово. Выяснилось, что запрещенные вещества она привезла из Израиля.
5 сентября суд запретил ей покидать жилье с 00:00 до 06:00 мск, общаться со свидетелями, а также пользоваться телефоном и иными средствами связи. Она могла общаться только с экстренными службами, контролирующими органами и следователем. Ограничения длились до 3 ноября.
Аглая Тарасова – российская актриса, дочь артистки Ксении Раппопорт. Известна по ролям в сериалах "Интерны", "Беспринципные", фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2".
13:43:06 06-11-2025
С его слов, в деле есть рассекреченные документы// если они рассекречены, че теперь скрывать?
14:03:29 06-11-2025
Признала вину, ну и ... Что дальше ? Вроде перед законом все равны
14:06:49 06-11-2025
Гость (14:03:29 06-11-2025) Признала вину, ну и ... Что дальше ? Вроде перед законом... Обменяют на кого-нибудь. Дура не могла скурить на земле обетованной - теперь будет зону топтать до обмена.
14:24:22 06-11-2025
Гость (14:06:49 06-11-2025) Обменяют на кого-нибудь. Дура не могла скурить на земле обет... Ничего она топтать не будет
14:46:50 06-11-2025
А сам Аглай чего говорит?
16:56:59 06-11-2025
девчушка-торчок))) вот же позор.
11:04:18 07-11-2025
Гость (16:56:59 06-11-2025) девчушка-торчок))) вот же позор. ... Да они сейчас многие такие к сожалению.