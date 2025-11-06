Актриса Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков

В конце августа у нее изъяли вейп с гашишным маслом

06 ноября 2025

Аглая Тарасова / Фото: кадры из фильма "Холоп-2"

Актриса Аглая Тарасова полностью признала вину по делу о наркотиках. Ей вменяют контрабанду запрещенных веществ, которые она, по версии следствия, привезла из Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

В конце августа в отношении Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Дело Тарасовой рассматривают в Домодедовском суде Москвы. 5 ноября она признала свою вину и позже пообещала высказаться более подробно.

«Я признаю вину в полном объеме, более подробно выскажусь в ходе дальнейшего судебного заседания», – сказала она на суде.

Следующее заседание отложили на 26 ноября из-за неявки свидетелей. Отметим, что суд запретил снимать процесс. Об этом попросила сама артистка и прокурор. С его слов, в деле есть рассекреченные документы.

Напомним, в августе у Тарасовой нашли 0,38 г гашишного масла в вейпе. Это произошло, когда она проходила досмотр в московском аэропорту Домодедово. Выяснилось, что запрещенные вещества она привезла из Израиля.

5 сентября суд запретил ей покидать жилье с 00:00 до 06:00 мск, общаться со свидетелями, а также пользоваться телефоном и иными средствами связи. Она могла общаться только с экстренными службами, контролирующими органами и следователем. Ограничения длились до 3 ноября.

Аглая Тарасова – российская актриса, дочь артистки Ксении Раппопорт. Известна по ролям в сериалах "Интерны", "Беспринципные", фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2".