Актриса Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков

В конце августа у нее изъяли вейп с гашишным маслом

06 ноября 2025, 13:25, ИА Амител

Аглая Тарасова / Фото: кадры из фильма "Холоп-2"
Актриса Аглая Тарасова полностью признала вину по делу о наркотиках. Ей вменяют контрабанду запрещенных веществ, которые она, по версии следствия, привезла из Израиля. Об этом сообщает ТАСС

В конце августа в отношении Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Дело Тарасовой рассматривают в Домодедовском суде Москвы. 5 ноября она признала свою вину и позже пообещала высказаться более подробно.

«Я признаю вину в полном объеме, более подробно выскажусь в ходе дальнейшего судебного заседания», – сказала она на суде.

Следующее заседание отложили на 26 ноября из-за неявки свидетелей. Отметим, что суд запретил снимать процесс. Об этом попросила сама артистка и прокурор. С его слов, в деле есть рассекреченные документы.

Напомним, в августе у Тарасовой нашли 0,38 г гашишного масла в вейпе. Это произошло, когда она проходила досмотр в московском аэропорту Домодедово. Выяснилось, что запрещенные вещества она привезла из Израиля.

5 сентября суд запретил ей покидать жилье с 00:00 до 06:00 мск, общаться со свидетелями, а также пользоваться телефоном и иными средствами связи. Она могла общаться только с экстренными службами, контролирующими органами и следователем. Ограничения длились до 3 ноября. 

Аглая Тарасова – российская актриса, дочь артистки Ксении Раппопорт. Известна по ролям в сериалах "Интерны", "Беспринципные", фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2".

Аглая Тарасова / Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Avatar Picture
Гость

13:43:06 06-11-2025

С его слов, в деле есть рассекреченные документы// если они рассекречены, че теперь скрывать?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:29 06-11-2025

Признала вину, ну и ... Что дальше ? Вроде перед законом все равны

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:49 06-11-2025

Гость (14:03:29 06-11-2025) Признала вину, ну и ... Что дальше ? Вроде перед законом... Обменяют на кого-нибудь. Дура не могла скурить на земле обетованной - теперь будет зону топтать до обмена.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:22 06-11-2025

Гость (14:06:49 06-11-2025) Обменяют на кого-нибудь. Дура не могла скурить на земле обет... Ничего она топтать не будет

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:50 06-11-2025

А сам Аглай чего говорит?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:59 06-11-2025

девчушка-торчок))) вот же позор.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:18 07-11-2025

Гость (16:56:59 06-11-2025) девчушка-торчок))) вот же позор. ... Да они сейчас многие такие к сожалению.

  -1 Нравится
Ответить
