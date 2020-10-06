"Переговорке" исполняется год. Ведущий программы рассказал о самых интересных гостях

Интервью видеопроекта "Переговорка" на портале amic.ru выходят уже почти год. За это время журналисты поговорили с медиками, артистами, спортсменами и политиками из Алтайского края. В подкасте на amic.ru ведущий проекта Александр Михельсон рассказывает о самых ярких гостях, выборе формата и желании пригласить Владимира Путина.

0:00 Для нового проекта выбрали формат видеоинтервью. Была идея сделать качественный региональный проект, в котором не будет места телевизионному официозу.

0:43 В "Переговорке" обсуждают разные темы. Инфоповодами становятся общественно важные события. Иногда программы посвящают интересным личностям: артистам, спортсменам или общественникам.

1:06 Александр Михельсон выделяет троих, по его мнению, самых интересных гостей. Первый – председатель АКЗС Александр Романенко. Ведущий уговорил чиновника снять галстук – беседа прошла в неформальной обстановке. Политик рассказал о работе властей, а также о личных увлечениях.

02:46 Еще одним запоминающимся гостем стал медик и депутат Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов. Он говорил о ситуации с коронавирусом, рассказывал об истории и сравнил мобилизацию в момент начала пандемии с началом войны.

03:53 Третьим, самым ярким гостем, Михельсон считает Дмитрия Никулина – участника алтайской команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта". Он рассказал о том, как работают на телеканале ТНТ, как там снимают сериалы. По мнению ведущего, Никулин не играет на сцене. Артистичность – это его повседневное состояние.

04:33 Ведущий шутливо заметил, что ждет на интервью Дональда Трампа и Владимира Путина. Но переходя к серьезному разговору, Михельсон рассказал, что пообщался бы с Владимиром Жириновским. Ведущий всегда хотел встретиться с эпатажным политиком и разгадать его личность, понять, какой он в реальности.