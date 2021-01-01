Скачать сказку 1 "Зима-лето"

Новогодние каникулы – время сказок. И неважно, где вы проводите свой Новый год: дома, в деревне у бабушки, в гостях, в путешествии или где-то еще. Сказке место везде. Редакция amic.ru предлагает вновь послушать мудрые народные сказки народов, живущих в Алтайском крае.

Говорят, жирный конь – хороший конь. Богатый человек – мудрый человек. Мол, раз нет богатства у тебя, то и ума нет. Но одна маленькая девочка не побоялась с этим поспорить. Слушайте, что из этого получилось.

С сегодняшнего дня amic.ru публикует аудиосказки по мотивам волшебных историй и легенд народов, проживающих на территории Алтайского края. Это наш новогодний подарок читателям.

Слушайте вместе с детьми. И пишите отзывы в комментариях. С Новым годом!