8 марта в 2021 году начинается один из самых любимых в России праздников – Масленица. И, конечно, она никак не сможет пройти без блинов – популярнейшего блюда национальной русской кухни. Для своих читателей редакция amic.ru подготовила видеорецепт фаршированных блинчиков, с которых как раз и можно начать отмечать масленичную неделю. Тем более сегодня выходной – самое время творить чудеса на кухне!
Что понадобится?
Для теста:
Мука – 120 г
Молоко – 400 мл
Яйцо – 2 шт.
Сахар и соль по вкусу
Растительное масло – 2 ст. л.
Для начинки:
Фарш свиной/говяжий – 100 г
Веточка укропа
Морковь – 30 г
Лук – 30 г
Томатная паста – 0,5 ст. л.
Соль, перец по вкусу
Как готовить?
В миску с мукой разбить яйца, добавить сахар и соль, залить молоко, растительное масло и перемешать. Раскаленную сковороду смазать растительным маслом. Половником вылить на нее тесто и обжарить блин с двух сторон.
Для начинки порубить мелкими кубиками морковь, лук, чеснок и зелень. Высыпать морковь на разогретую сковородку, обжарить на растительном масле, добавить лук. После на сковородку выложить фарш, через 10 минут заправить его томатной пастой, после долить немного воды и потушить еще 10 минут. В конце добавить измельченный чеснок, зелень, посолить и поперчить. Дать начинке остыть и выложить ее на блин, завернуть в рулет и порезать.
Можно полить блин растопленным сливочным маслом, украсить зеленью и подать со сметаной.
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